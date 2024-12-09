Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил украинцам оригинальную идею подачи салата, которая удивит ваших родных и гостей.
Главная изюминка этого салата – это то, что вам не понадобятся тарелки, их функцию в этом случае играет лаваш. Но кроме того, что лаваш используется здесь как посуда, он придаст салату приятную хрусткость.
На две порции салата "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
- лаваш круглый - 2 шт.
- 2 квашеных огурца
- 2 ст.л. майонеза
- 2 ст.л. кетчупа
- 1 ч.л. сушеного чеснока
- 1 ч.л. паприки
- соль и молотый перец – по вкусу
- 300 г мясного фарша (можно использовать любой)
- сыр твердый – 100 г
- зелень (кинза, базилик) – по вкусу
Листы лаваша "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает в глубокие мисочки и запекает в разогретой до 180 градусов духовке примерно 5-7 минут, чтобы он подсох, принял форму миски и стал хрустящим.
Для соуса "Мастер Шеф "Эктор Хименес-Браво смешивает мелко нарезанные квашеные огурцы, майонез, кетчуп, сухой чеснок, паприку и добавляет соль по вкусу.
Фарш обжариваем на разогретой сковороде на среднем огне до готовности с добавлением паприки, сушеного чеснока, соли и молотого перца.
Подсушенный лаваш достаем из миски и внутрь слоями выкладываем обжаренный фарш, соус и натертый сыр. Сверху "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавляет в салат листики свежего базилика и кинзы.
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