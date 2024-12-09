Популярной закуской из печени является печеночный торт, но шеф-повар советует вместо него приготовить очень эффектный и вкусный печеночный рулет.

На этот раз шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram показала, как просто и быстро приготовить вкуснейший печеночный рулет для праздничного стола.

Для печеночных блинов нам понадобятся следующие ингредиенты (на 10 шт.):

печень куриная – 500 г

яйца – 2 шт.

молоко - 150 г

мука – 100 г

соль и молотый перец – по вкусу

Для начинки:

лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

грибы (шампиньоны) - 500 г

майонез - 150 г

плавленый сыр - 150 г

твердый сыр – 100 г

чеснок – 3 зуб.

Ингредиенты для блинов просто смешиваем и перебиваем блендером до однородности. На разогретой сковороде, смазанной растительным маслом, жарим блины с обеих сторон до готовности.

Лук нарезаем полукольцами, грибы – небольшими кусочками, морковь натираем на крупной терке. Обжариваем лук, морковь и грибы на сковороде, солим и печим по вкусу.

Чтобы приготовить соус, смешиваем майонез и плавленым сыром, натертым твердым сыром и натертым или выжатым через пресс чесноком.

На рабочую поверхность, застеленную пленкой, выкладываем блинчик и смазываем его соусом, далее кладем еще один блин, чтобы он находил на половину первого, снова смазываем соусом и таким образом выкладываем еще три блина – в общей сложности 5 шт. на один рулет. Сверху выкладываем половину начинки и заворачиваем рулет, как на видео. Так же формируем второй печеночный рулет.

Плотно заворачиваем рулеты в пленку и отправляем в холодильник для стабилизации. Готовые печеночные рулеты можно смазать сверху майонезом и посыпать измельченными орешками и зеленью.

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