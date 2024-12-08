Победительница двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Валерия Матрохина поделилась с украинцами любимым рецептом домашнего тирамису.

Для приготовления классического тирамису "Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет следующие ингредиенты:

  • кофе (готовый крепкий) - 200 мл
  • яичные желтки – 2 шт.
  • сахар – 20 г
  • ванильный экстракт или ванильный сахар – 1 ч.л.
  • сыр маскарпоне – 400 г
  • сахарная пудра – 70 г
  • сливки жирные (33%) – 300 г
  • печенье савоярди
  • какао-порошок для посыпки

Печенье савоярди можете приготовить самостоятельно по рецепту судьи "Мастер Шеф" Владимира Ярославского – рецепт здесь.

тирамису

Чтобы приготовить крем, на паровую баню "Мастер Шеф" Валерия Матрохина ставит миску, добавляет туда яичные желтки, сахар и ванильный экстракт. Когда вода закипит, активно помешиваем смесь до растворения сахара и бледно-желтого цвета. Снимаем с плиты и даем желткам немного остыть.

Отдельно смешиваем маскарпоне с сахарной пудрой. Когда желтки остынут, добавляем их, холодные сливки и блендером взбиваем крем до загущения сливок.

Печенье савоярди погружаем в крепкий кофе и одним слоем выкладываем в форму. Сверху "Мастер Шеф" Валерия Матрохина выкладывает щедрый слой крема, а затем снова слой печенья в кофе и крема.

Отправляем тирамису в холодильник настаиваться, затем для подачи посыпаем сверху какао-порошком.

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