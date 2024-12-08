Тирамису – это знаменитый итальянский десерт, который можно легко приготовить дома, и с этим рецептом от победительницы "Мастер Шеф" все получится с первого раза.

Победительница двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Валерия Матрохина поделилась с украинцами любимым рецептом домашнего тирамису.

Для приготовления классического тирамису "Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет следующие ингредиенты:

кофе (готовый крепкий) - 200 мл

яичные желтки – 2 шт.

сахар – 20 г

ванильный экстракт или ванильный сахар – 1 ч.л.

сыр маскарпоне – 400 г

сахарная пудра – 70 г

сливки жирные (33%) – 300 г

печенье савоярди

какао-порошок для посыпки

Печенье савоярди можете приготовить самостоятельно по рецепту судьи "Мастер Шеф" Владимира Ярославского – рецепт здесь.

Чтобы приготовить крем, на паровую баню "Мастер Шеф" Валерия Матрохина ставит миску, добавляет туда яичные желтки, сахар и ванильный экстракт. Когда вода закипит, активно помешиваем смесь до растворения сахара и бледно-желтого цвета. Снимаем с плиты и даем желткам немного остыть.

Отдельно смешиваем маскарпоне с сахарной пудрой. Когда желтки остынут, добавляем их, холодные сливки и блендером взбиваем крем до загущения сливок.

Печенье савоярди погружаем в крепкий кофе и одним слоем выкладываем в форму. Сверху "Мастер Шеф" Валерия Матрохина выкладывает щедрый слой крема, а затем снова слой печенья в кофе и крема.

Отправляем тирамису в холодильник настаиваться, затем для подачи посыпаем сверху какао-порошком.

Последние новости Украины:

Как вкусно засолить красную рыбу: победительница "Мастер Шеф" дала праздничный рецепт.

Вкуснее крабового салата: рецепт сырного рулета с крабовыми палочками.

Секрет идеальной моркови по-корейски: кулинар поделилась простым рецептом.