Победительница двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Валерия Матрохина поделилась с украинцами любимым рецептом домашнего тирамису.
Для приготовления классического тирамису "Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет следующие ингредиенты:
- кофе (готовый крепкий) - 200 мл
- яичные желтки – 2 шт.
- сахар – 20 г
- ванильный экстракт или ванильный сахар – 1 ч.л.
- сыр маскарпоне – 400 г
- сахарная пудра – 70 г
- сливки жирные (33%) – 300 г
- печенье савоярди
- какао-порошок для посыпки
Печенье савоярди можете приготовить самостоятельно по рецепту судьи "Мастер Шеф" Владимира Ярославского – рецепт здесь.
Чтобы приготовить крем, на паровую баню "Мастер Шеф" Валерия Матрохина ставит миску, добавляет туда яичные желтки, сахар и ванильный экстракт. Когда вода закипит, активно помешиваем смесь до растворения сахара и бледно-желтого цвета. Снимаем с плиты и даем желткам немного остыть.
Отдельно смешиваем маскарпоне с сахарной пудрой. Когда желтки остынут, добавляем их, холодные сливки и блендером взбиваем крем до загущения сливок.
Печенье савоярди погружаем в крепкий кофе и одним слоем выкладываем в форму. Сверху "Мастер Шеф" Валерия Матрохина выкладывает щедрый слой крема, а затем снова слой печенья в кофе и крема.
Отправляем тирамису в холодильник настаиваться, затем для подачи посыпаем сверху какао-порошком.
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