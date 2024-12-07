Паштет с крабовыми палочками – это идеальная быстрая закуска, которая подойдет для праздничного стола, а готовится буквально за несколько минут.
Рецептом поделилась украинская кулинарная блогерка, фудэксперт Светлана Левицкая на своей странице в Instagram.
Чтобы приготовить оригинальную закуску с крабовыми палочками, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- яйца (вареные вкрутую) - 3 шт.
- плавленый сырок – 1 шт. (70 г)
- крабовые палочки "Снежный краб" - 150 г + на украшение
- соленые сухарики (или любые сухари, можно брать панировочные + соль) – 50 г
- майонез – 2 ст.л.
- соленые крекеры/маленькие тарталетки/крупные сухарики - для подачи
- ягоды – для украшения (кулинар использовала клюкву)
Вареные яйца вместе с плавленым сырком, сухариками, крабовыми палочками и майонезом перебиваем блендером до однородности, если хотите идеально нежную текстуру паштета.
Если хотите паштет с более зернистой структурой, можно пропустить ингредиенты через мелкое сито мясорубки, так тоже получится очень вкусно.
Попробуем паштет по вкусу, при необходимости солим и перчим. Также по желанию можно добавить в паштет из крабовых палочек зубчик чеснока, а также мелко нарезанную зелень.
Чтобы закуска выглядела аккуратно, перекладываем крабовый паштет в кондитерский мешок и выкладываем его на крекеры или наполняем им тарталетки.
Сверху по желанию украшаем закуску ягодами, например, клюквой, или делаем другой яркий акцент. Также добавляем сверху полосочку снежного краба.
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