Если вы любите крабовый салат, но хочется чего-нибудь оригинального, то попробуйте приготовить такую ​​быструю и очень вкусную закуску с крабовыми палочками.

Паштет с крабовыми палочками – это идеальная быстрая закуска, которая подойдет для праздничного стола, а готовится буквально за несколько минут.

Рецептом поделилась украинская кулинарная блогерка, фудэксперт Светлана Левицкая на своей странице в Instagram.

Чтобы приготовить оригинальную закуску с крабовыми палочками, нам понадобятся следующие ингредиенты:

яйца (вареные вкрутую) - 3 шт.

плавленый сырок – 1 шт. (70 г)

крабовые палочки "Снежный краб" - 150 г + на украшение

соленые сухарики (или любые сухари, можно брать панировочные + соль) – 50 г

майонез – 2 ст.л.

соленые крекеры/маленькие тарталетки/крупные сухарики - для подачи

ягоды – для украшения (кулинар использовала клюкву)

Вареные яйца вместе с плавленым сырком, сухариками, крабовыми палочками и майонезом перебиваем блендером до однородности, если хотите идеально нежную текстуру паштета.

Если хотите паштет с более зернистой структурой, можно пропустить ингредиенты через мелкое сито мясорубки, так тоже получится очень вкусно.

Попробуем паштет по вкусу, при необходимости солим и перчим. Также по желанию можно добавить в паштет из крабовых палочек зубчик чеснока, а также мелко нарезанную зелень.

Чтобы закуска выглядела аккуратно, перекладываем крабовый паштет в кондитерский мешок и выкладываем его на крекеры или наполняем им тарталетки.

Сверху по желанию украшаем закуску ягодами, например, клюквой, или делаем другой яркий акцент. Также добавляем сверху полосочку снежного краба.

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