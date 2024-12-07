Победительница одного из сезонов и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала, как быстро приготовить домашние медовые пряники.
Такие медовые пряники – незаменимый атрибут рождественско-новогодних праздников, очень вкусные, ароматные и румяные.
Для приготовления медовых пряников "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет следующие ингредиенты:
- сливочное масло – 100 г
- мед – 4 ст.л.
- сахар – 200 г
- яйца – 2 шт.
- молоко – 4 ст.л.
- сода – 2 ч.л.
- мука – 4 стакана
- ваниль или ванильный сахар – по вкусу
- корица и апельсиновая цедра – по желанию
- сахарная пудра – для посыпки
На водяную баню "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская ставит миску и отправляет туда сливочное масло, добавляет мед, сахар и размешивает. Затем добавляем яйца, молоко и активно размешиваем до однородной гладкой консистенции.
После этого снимаем смесь с водяной бани. Добавляем соду, муку, а также по желанию ванилин, корицу или апельсиновую цедру для аромата.
Готовое медовое тесто "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская заворачивает в пищевую пленку и отправляет охлаждаться в холодильник на 20 минут.
Охлажденное тесто раскатываем в пласт толщиной примерно 0,5 см и формочками вырезаем пряники. Выкладываем пряники на противень, застеленный пергаментом, и отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут.
Медовым пряникам "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дает остыть, а затем посыпает их сахарной пудрой.
Последние новости Украины:
Как вкусно засолить красную рыбу: победительница "Мастер Шеф" дала праздничный рецепт.
Вкуснее крабового салата: рецепт сырного рулета с крабовыми палочками.
Секрет идеальной моркови по-корейски: кулинар поделилась простым рецептом.