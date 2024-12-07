Медовые пряники – это идеальная выпечка к Рождеству и Новому году, поэтому звезда "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась секретами их приготовления.

Победительница одного из сезонов и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала, как быстро приготовить домашние медовые пряники.

Такие медовые пряники – незаменимый атрибут рождественско-новогодних праздников, очень вкусные, ароматные и румяные.

Для приготовления медовых пряников "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет следующие ингредиенты:

сливочное масло – 100 г

мед – 4 ст.л.

сахар – 200 г

яйца – 2 шт.

молоко – 4 ст.л.

сода – 2 ч.л.

мука – 4 стакана

ваниль или ванильный сахар – по вкусу

корица и апельсиновая цедра – по желанию

сахарная пудра – для посыпки

На водяную баню "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская ставит миску и отправляет туда сливочное масло, добавляет мед, сахар и размешивает. Затем добавляем яйца, молоко и активно размешиваем до однородной гладкой консистенции.

После этого снимаем смесь с водяной бани. Добавляем соду, муку, а также по желанию ванилин, корицу или апельсиновую цедру для аромата.

Готовое медовое тесто "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская заворачивает в пищевую пленку и отправляет охлаждаться в холодильник на 20 минут.

Охлажденное тесто раскатываем в пласт толщиной примерно 0,5 см и формочками вырезаем пряники. Выкладываем пряники на противень, застеленный пергаментом, и отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут.

Медовым пряникам "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дает остыть, а затем посыпает их сахарной пудрой.

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