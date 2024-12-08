Для любителей мяса судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предлагает простой и оригинальный рецепт пирожков с мясной начинкой и мясным тестом.

Известный шеф-повар и ресторатор, бессменный судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкуснейшие пирожки вообще без муки.

И для начинки, и для "теста" судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использует мясо, поэтому такие пирожки – это идеальный вариант, чтобы добрать суточную норму белка.

Для "теста" нам понадобится:

фарш (любой) - 300 г

фарш из куриного филе - 200 г

соль – 1 ч.л.

перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Для начинки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:

бекон – 100 г

лук репчатый – 1 шт.

лук синий – 1 шт.

лук порей - 20 г

твердый сыр - 100 г

Кроме того, для корочки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использовал 1 ст.л. растительного масла и 50 г натертого твердого сыра.

Для начинки мелко нарезаем бекон, порей, репчатый и синий лук, добавляем натертый сыр и перемешиваем.

Солим и перчим фарш, который будем использовать вместо теста. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет часть фарша и на пергаменте формирует из него тонкий круг. Посредине выкладываем немного начинки и складываем, как чебурек.

Сформированные мясные пирожки выкладываем на застеленный пергаментом противень, смазываем сверху растительным маслом и посыпаем сыром. Запекаем при 180 градусах до румяности (примерно 15-20 минут).

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