Известный шеф-повар и ресторатор, бессменный судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкуснейшие пирожки вообще без муки.
И для начинки, и для "теста" судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использует мясо, поэтому такие пирожки – это идеальный вариант, чтобы добрать суточную норму белка.
Для "теста" нам понадобится:
- фарш (любой) - 300 г
- фарш из куриного филе - 200 г
- соль – 1 ч.л.
- перец черный молотый – 0,5 ч.л.
Для начинки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:
- бекон – 100 г
- лук репчатый – 1 шт.
- лук синий – 1 шт.
- лук порей - 20 г
- твердый сыр - 100 г
Кроме того, для корочки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использовал 1 ст.л. растительного масла и 50 г натертого твердого сыра.
Для начинки мелко нарезаем бекон, порей, репчатый и синий лук, добавляем натертый сыр и перемешиваем.
Солим и перчим фарш, который будем использовать вместо теста. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет часть фарша и на пергаменте формирует из него тонкий круг. Посредине выкладываем немного начинки и складываем, как чебурек.
Сформированные мясные пирожки выкладываем на застеленный пергаментом противень, смазываем сверху растительным маслом и посыпаем сыром. Запекаем при 180 градусах до румяности (примерно 15-20 минут).
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