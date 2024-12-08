Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво показал, как в домашних условиях приготовить вкусную куриную колбасу.
"Колбасу больше не покупаю", – отметил "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.
По этому рецепту домашняя колбаса получается диетической и при этом очень вкусной, а готовится очень просто, быстро и без вредных добавок.
Для идеальной текстуры домашней колбасы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает фарш и нарезанное мясо, а также добавляет сливки для нежности и сочности. Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 500 г куриного филе бедра
- 500 г куриного фарша
- 1 ч.л. соли
- 0,5 ч.л. молотого черного перца
- 1 ч.л. сухого чеснока
- 100 г сливок
- 1 ч.л. копченой паприки
Куриное филе "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает на небольшие кусочки, добавляет фарш, сливки, соль, перец, сухой чеснок и хорошо перемешиваем. Накрываем фарш пищевой пленкой и даем ему постоять немного.
Разрезанный рукав для запекания посыпаем копченой паприкой, ровненько выкладываем куриный фарш, как на видео, и формируем колбаску. Рукав скрепляем по краям колбаски.
На противень, застеленный пергаментом, выкладываем завернутую колбасу, и запекаем ее в разогретой до 180 градусов духовке до готовности (примерно 40-50 мин.). После этого "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выключает духовку, но оставляет колбасу еще на 30 минут в выключенной духовке.⠀
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