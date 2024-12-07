На этот раз судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить невероятно вкусные и нежные сырники с фруктовой начинкой.

Особенность этого рецепта в том, что "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво не жарит сырники, а запекает их. Готовятся они так же просто и быстро, как и обычные. В этот раз для начинки сырников шеф-повар использовал сливы, но можно экспериментировать с разными начинками.

Для приготовления оригинальных сырников для завтрака Мастер Шеф Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

300 г творога

50 г сливочного масла

100 г муки

2 яйца

0,5 ч.л. мускатного ореха

150 г слив

2 ст.л. сахара

1 ч.л. корицы

Творог "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво разминает вилкой, чтобы не было больших комочков. К творогу добавляем растопленное сливочное масло, яйца и немного мускатного ореха, перемешиваем до однородности.

Для начинки из слив "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво удаляет косточки, а сами сливы нарезает на большие кусочки и смешивает с сахаром и корицей. Формируем ровные сырники с начинкой.

Выпекать сырники можно в мультипечке примерно 20-30 минут при 180 градусах. Или выкладываем сырники на противень, застеленный пергаментом, и отправляем в разогретую духовку запекаться до румяности.

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