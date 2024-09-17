Вместо банальной мясной подливки попробуйте приготовить это невероятно вкусное блюдо, в котором сочетались мясо, сладкий перец и интересный соус.

Популярная кулинарная блогерка, автор книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как приготовить паприкаш – знаменитое блюдо венгерской кухни.

"Кусочки мяса, тушеные с перцем в томатно-сливочном соусе. Быстро, просто и вкусно!", - советует блогерка.

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Чтобы приготовить паприкаш, нам понадобится:

филе курицы или индейки – 700 г

сладкий перец – 2 шт. (большие)

лук – 1 шт.

помидоры свежие или в собственном соку – 400 г

паприка молотая – 1 ст.л.

острый перец - щепотка

сметана или сливки – 60 г

мука – 1 ст.л. неполная

соль – по вкусу

сахар – 1 ч.л.

вода - 120-150 г

растительное масло для жарки

Мясо нарезаем кубиками со стороной примерно 2 см, добавляем соль, молотую паприку, перемешиваем и оставляем на 15 минут мариноваться.

Тем временем мелко нарезаем лук, сладкий перец – чутьбольшими кубиками, а помидоры можно натереть на терке или перебить в блендере.

В глубокой сковороде разогреваем растительное масло и обжариваем мясо до румяности со всех сторон. Обжаренное мясо перекладываем на тарелку, а на сковороде слегка обжариваем лук. Затем добавляем перец и жарим до мягкости.

После этого вливаем перебитые помидоры, добавляем сахар, а также соль по вкусу. Возвращаем в сковороду мясо и доливаем немного воды, чтобы соус полностью покрыл мясо. Тушим все под крышкой в ​​течение 15 минут.

Муку разводим в небольшом количестве воды и смешиваем со сметаной или сливками. Добавляем эту массу к мясу, перемешиваем, добавляем острый перец и по желанию зелень. Провариваем все вместе еще несколько минут – и паприкаш готов.

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