Заявление НАТО стало серьезным отклонением от курса альянса, который до 2019 года официально не упоминал Китай как предмет обеспокоенности.

После десятилетий рассмотрения Китая как отдаленной угрозы НАТО обвинило Пекин в том, что он стал «решающим пособником войны России против Украины», и потребовало прекратить поставки «компонентов оружия» и других технологий, имеющих решающее значение для восстановления российской армии.

Заявление содержится в декларации, одобренной 32 лидерами альянса незадолго до того, как они отправились в Белый дом.

Теперь впервые альянс присоединился к осуждению Вашингтоном военной поддержки России со стороны Китая.

Но в декларации содержится неявная угроза того, что растущая поддержка Китая России будет иметь свою цену.

Китай «не может позволить себе самую большую войну в Европе в новейшей истории, не нанеся при этом негативного влияния на его интересы и репутацию», — говорится в декларации, в частности, упоминается «его масштабная поддержка российской оборонно-промышленной базы».

В декларации НАТО не уточняется, какими будут эти издержки, хотя естественным первым шагом стали бы экономические санкции, которые закрыли бы Китаю доступ на некоторые мировые рынки.

«Декларация демонстрирует, что союзники по НАТО теперь коллективно понимают этот вызов и призывают КНР прекратить эту деятельность», — заявил ​​Джейк Салливан, советник по национальной безопасности г-на Байдена, имея в виду КНР.

«Если эта поддержка КНР продолжится, это ухудшит ее отношения по всей Европе, и Соединенные Штаты продолжат вводить санкции в отношении субъектов КНР, вовлеченных в эту деятельность, в координации с нашими европейскими союзниками».

В декларации также обвиняется Китай в «злонамеренной кибер- и гибридной деятельности, включая дезинформацию», направленной против США и Европы.

Источник: nytimes.