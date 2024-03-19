На сегодняшний день многие военные эксперты и политики считают, что победа Трампа на выборах президента США может стать катастрофой для президента Владимира Зеленского и Украины. Еще бы, как человек алчный и корыстный, Дональд Трамп может получить огромное удовольствие, разорвав тесные отношения с Украиной, которые Байден сделал центральным элементом своей внешней политики. Например, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с нескрываемой радостью заявил, что Украина не получит финансирование США в случае переизбрания Трампа. Однако, так думают не все.

Например, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко высказал мнение о том, что победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента США хоть и ухудшит ситуацию в Украине, учитывая его непредсказуемость решений Трампа, однако к "концу света" это не приведет.

Об этом он сообщил во время проекта LIGA.Подкаст.

Владимир Огрызко посоветовал вспомнить, что именно во время президентского срока Дональда Трампа Украине начали передавать комплексы Javelin.

А обещания экс-президента закончить войну за 24 часа дипломат и вовсе считает частью предвыборной кампании.

"Сейчас мы являемся заложниками того, что происходит между республиканцами и демократами. Для подавляющего большинства республиканцев важны и Украина, и Израиль, и Тайвань, но важнее для них — сделать из президента США Джо Байдена мишень, куда можно стрелять и попадать", — пояснил Огрызко.

Таким образом, по мнению Огрызко, до ноября задачей республиканцев будет уничтожение всего, что связывают с демократами и Джо Байденом. При этом вопрос украинских дел останется открытым на протяжении всего этого времени.

Согласно словам Огрызко, республиканец все же может обеспечить наше государство всем необходимым вооружением, в отличие от делающего это "дозировано" Байдена.

При этом Владимир Огрызко считает, что сейчас рано говорить о том, что будет делать "условный Трамп" в январе 2025 года, так как даже не все судебные процессы против него завершены.

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