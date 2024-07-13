На Торецком направлении сложилась крайне напряженная ситуация: российские войска активно атакуют позиции украинских военных, стремясь захватить Торецк и продвинуться дальше.



Полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов поделился, для оккупантов захват Торецка в Донецкой области является важной тактической целью, однако им не удается осуществить свои планы.

На протяжении более десяти дней россияне ведут непрерывные штурмы украинских сил, пытаясь прорваться в город. Несмотря на все усилия противника, но в данный момент их наступление не приносит успеха.

"Украинские военные сталкиваются с превосходящими силами врага, включая пехоту, технику, артиллерию и авиацию. Обстановка остается крайне тяжелой и напряженной. Россияне несут значительные потери, однако их резервы позволяют продолжать атаки, и они постоянно вводят новые силы, стремясь сломить сопротивление украинской армии" - делится эксперт.

За последние сутки на Торецком направлении российские войска совершили 24 атаки недалеко от населенных пунктов Северного, Нью-Йорка, Торецка и Делиевки.

"Российские войска атакуют с двух направлений – в сторону Зализного, Пивничного и Дружбы, а также с юга в направлении Юрьевки и Нью-Йорка. Им удалось почти полностью захватить Юрьевку и проникнуть на южные окраины Нью-Йорка." - ранее также делился эксперт.

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