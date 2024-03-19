Кожна країна у світі шукає стабільності і так уже повелося, що на сьогоднішній день США гарантує безпеку не лише своїх територій, а й стежить за порядком у світі, виступає гарантом миру та захисником демократії. Не дивно, що за виборами в США стежать мільярди людей на планеті Земля. Ще б пак, від того, хто переможе на виборах президента США в листопаді цього року - Трамп чи Байден, залежить дуже багато.

Насправді ж жоден із двох кандидатів у президенти США не є добрим варіантом для Європи, вважає американський економіст та бізнес-оглядач Ірвін Стельцер. Про це він написав у своїй авторській статті для The Times.

Експерт переконує, що Америка навряд чи захищатиме своїх союзників по НАТО так, як вона це робила у XX столітті. Навіть у разі прямої агресії. Аналітик нагадав, що вступ США до обох світових війн був наслідком прямих нападів на Америку, а не бажання захистити світ від тиранії.

Стельцер нагадує, що, будучи віце-президентом при Обамі, Байден відмовляв свого шефа від ліквідації Усами бін Ладена, а пізніше критикував президента Трампа за усунення іранського генерала Касема Сулеймані. Вже ставши президентом, Байден поспішно вивів війська з Афганістану, навіть не попередивши союзників.

Також Байдена звинувачують у послабленні санкцій проти Ірану, що спростило підтримку ХАМАСу та Хезболи. Нарешті оглядач нагадує, що Байден досить обмежено допомагав Україні у війні з РФ, щоб не дражнити Путіна.

На думку Стельцера, враховуючи все це, буде помилкою очікувати, що Байден відправить армію США на захист союзника по НАТО, якщо той зазнає нападу. Оглядач переконаний, що Байден інтерпретуватиме зобов'язання Америки перед союзником таким чином, щоб уникнути вступу у війну.

Небажання Трампа та Байдена безпосередньо втручатися у велику війну навіть для порятунку стратегічного союзника відображає настрої американського суспільства загалом, переконаний Стельцер.

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