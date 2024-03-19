Каждая страна в мире ищет стабильности и так уж повелось, что на сегодняшний день США гарантирует безопасность не только своих территории, но и следит за порядком в мире, выступает гарантом мира и защитником демократии. Не удивительно, что за выборами в США следят миллиарды человек на всей планете Земля. Еще бы, от того, кто победит на выборах президента США в ноябре этого года - Трамп или Байден, зависит очень многое.

На самом же деле ни один из двух кандидатов в президенты США не является хорошим вариантом для Европы, считает американский экономист и бизнес-обозреватель Ирвин Стельцер. Об этом он написал в своей авторской статье для The Times.

Эксперт убеждает, что Америка вряд ли будет защищать своих союзников по НАТО так, как она это делала в XX веке. Даже в случае прямой агрессии. Аналитик напомнил, что вступление США в обе мировые войны было следствием прямых нападений на Америку, а не желания защитить мир от тирании.

Стельцер напоминает, что будучи вице-президентом при Обаме, Байден отговаривал своего шефа от ликвидации Усамы бин Ладена, а позже критиковал президента Трампа за устранение иранского генерала Касема Сулеймани. Уже став президентом, Байден поспешно вывел войска из Афганистана, даже не предупредив союзников.

Также Байдена обвиняют в ослаблении санкций против Ирана, что упростило тому поддержку ХАМАСа и Хезболы. Наконец обозреватель напоминает, что Байден достаточно ограниченно помогал Украине в войне с РФ, чтобы не дразнить Путина.

По мнению Стельцера, учитывая все это, будет ошибкой ожидать, что Байден отправит армию США на защиту союзника по НАТО, если тот подвергнется нападению. Обозреватель убежден, что Байден будет интерпретировать обязательства Америки перед союзником таким образом, чтобы избежать вступления в войну.

Нежелание Трампа и Байдена напрямую вмешиваться в большую войну даже для спасения стратегического союзника отражает настроения американского общества в целом, убежден Стельцер.

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