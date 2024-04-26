В летние месяцы крайне важно проявлять особую осторожность при заправке автомобиля. Бензин имеет тенденцию испаряться быстрее при более высоких температурах, что увеличивает риск воспламенения облака взрывоопасного газа вокруг заливной горловины в случае воспламенения от искры.

Эти искры часто возникают из-за проблем с электропроводкой внутри автомобиля, особенно из-за неисправной проводки или высоковольтных проводов, которые передают импульсы на кузов. Со временем поврежденные контакты могут привести к утечке электричества на землю, что приведет к локальным коротким замыканиям и потенциально может вызвать пожар. Поэтому перед заправкой необходимо обесточить автомобиль, выключив зажигание.

Даже, казалось бы, исправный автомобиль может стать причиной возгорания, если оставить его включенным во время данной процедуры.

Бензин, топливо, заправка, АЗС. Фото: YouTube

В то время как исправный автомобиль может не выбрасывать искр из выхлопной трубы или не испытывать проблем с зажиганием, персонал АЗС не может оценить техническое состояние машины на расстоянии. В результате правила требуют, чтобы все транспортные средства были выключены во время заправки, независимо от возраста и технического состояния.

Более того, стоит отметить, что заводские дефекты также могут представлять опасность возгорания даже в новых легковых авто. Несколько глобальных отзывов, объявленных китайскими и американскими компаниями в 2021 году, подчеркнули распространенность таких дефектов.

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