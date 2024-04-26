Разумно проявлять осторожность и соблюдать протоколы безопасности при заправке вашего автомобиля, независимо от его возраста или состояния.

В летние месяцы крайне важно проявлять особую осторожность при заправке автомобиля. Бензин имеет тенденцию испаряться быстрее при более высоких температурах, что увеличивает риск воспламенения облака взрывоопасного газа вокруг заливной горловины в случае воспламенения от искры.

Эти искры часто возникают из-за проблем с электропроводкой внутри автомобиля, особенно из-за неисправной проводки или высоковольтных проводов, которые передают импульсы на кузов. Со временем поврежденные контакты могут привести к утечке электричества на землю, что приведет к локальным коротким замыканиям и потенциально может вызвать пожар. Поэтому перед заправкой необходимо обесточить автомобиль, выключив зажигание.

Даже, казалось бы, исправный автомобиль может стать причиной возгорания, если оставить его включенным во время данной процедуры.

В то время как исправный автомобиль может не выбрасывать искр из выхлопной трубы или не испытывать проблем с зажиганием, персонал АЗС не может оценить техническое состояние машины на расстоянии. В результате правила требуют, чтобы все транспортные средства были выключены во время заправки, независимо от возраста и технического состояния.

Более того, стоит отметить, что заводские дефекты также могут представлять опасность возгорания даже в новых легковых авто. Несколько глобальных отзывов, объявленных китайскими и американскими компаниями в 2021 году, подчеркнули распространенность таких дефектов.

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