Бизнес подержанных автомобилей в Украине получит значительный импульс благодаря недавнему принятию Верховной Радой нового закона.

Законопроект № 9083, инициированный народным депутатом Ярославом Железняком, одобрен парламентом и вносит ключевые изменения в процесс торговли транспортными средствами среди предпринимателей.

Согласно положениям нового закона, предприниматели, занимающиеся продажей автомобилей, больше не будут обязаны регистрировать транспортные средства на свое имя. Эта поправка знаменует собой существенное отклонение от предыдущего требования, согласно которому подержанные машины должны регистрироваться на имя продавца, а не рассматриваться как товар.

Народный депутат Ярослав Железняк выразил удовлетворение принятием законопроекта, подчеркнув его цель упорядочить и усовершенствовать порядок оптовой и розничной торговли транспортными средствами, осуществляемой зарегистрированными субъектами хозяйствования.

Снимая бремя регистрации индивидуальных транспортных средств, закон призван упростить этот процесс для предприятий, работающих на рынке подержанных автомобилей.

Ожидается, что влияние этого законодательного изменения будет особенно полезным для предпринимателей автомобильного сектора, способствуя более плавным сделкам и сокращая бюрократические препятствия. Примечательно, что отмена требования о регистрации согласуется с усилиями по созданию более благоприятной среды для деловых операций в Украине.

Сроки этого развития совпадают с периодом активности на рынке подержанных автомобилей, о чем свидетельствуют самые высокие продажи, зафиксированные во Львовской и Киевской областях, а также в столице в первом квартале 2024 года.

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