Вы сможете сохранить качество своих шин во время хранения и обеспечить их оптимальную работу, когда они понадобятся вам в дороге.

Обеспечение надлежащего хранения шин имеет важное значение для поддержания их состояния и увеличения срока их службы, особенно с учетом непредсказуемости погодных условий.

В сети обнародовали несколько советов автомобильных экспертов, которые помогут сохранить шины в идеальном состоянии после хранения:

Прежде чем снимать шины с дисков, пометьте их маркером, чтобы указать их исходное положение. Например, используйте «RF» для правой передней части и «LR» для левой задней. Это поможет вам равномерно менять шины в зависимости от износа протектора с течением времени.

Тщательно очистите шины от песка, грязи, мелких камней и гравия. Вымойте и высушите их как следует, а затем обработайте специальными химикатами для хранения резины, чтобы предотвратить порчу.

Также храните их в сухом, темном и прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей, осадков и влаги.

Убедитесь, что поблизости нет химически активных веществ, таких как масло, бензин или дизельное топливо, которые могут разрушить резину.

Кроме этого, на колесах размещайте их горизонтально на плоской поверхности. Альтернативно, вы можете повесить их вертикально. Если шины хранятся отдельно от колес, сложите их друг на друга в вертикальном положении. Не подвешивайте их, так как это может привести к деформации.

Если шины хранятся отдельно, поворачивайте их вокруг своей оси несколько раз в месяц, чтобы минимизировать точки давления и сохранить их форму.

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