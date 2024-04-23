Эти авто служат предостерегающими примерами таких факторов, как проблемы с надежностью, высокие затраты на техническое обслуживание и рыночные предпочтения.

Эксперты назвали факторы, влияющие на ликвидность автомобиля, и топ-10 неликвидных моделей машин. Да, это именно те кроссоверы, которые никто не хочет покупать.

Топ-10 неликвидных моделей автомобилей, которых лучше избегать:

Range Rover Sport (1-е поколение): известен частыми проблемами с электроникой, пневматическими системами и высокими затратами на техническое обслуживание, особенно для моделей со значительным пробегом.

Mitsubishi Outlander (PHEV): печально известен отказами вариаторов и ненадежными вариаторами, что приводит к ухудшению впечатлений от вождения и дорогостоящему ремонту после относительно небольшого пробега.

Infiniti QX60: борется с проблемами надежности, особенно с трансмиссией CVT, что приводит к трудностям при перепродаже, несмотря на привлекательные функции, такие как семиместная конфигурация.

Ford Kuga 2.5T: сталкивается с проблемами при перепродаже из-за высокого расхода топлива и ограниченного рыночного спроса на модели с «прожорливыми» двигателями.

Volkswagen Touareg (бензин, 2-е поколение). Бензиновые варианты страдают от снижения рыночного спроса по сравнению с дизельными аналогами, при этом потенциальные покупатели ищут экономичные альтернативы.

Honda Crosstour: снятая с производства модель страдает от проблем с надежностью, что приводит к снижению стоимости при перепродаже и привлекательности на рынке.

KIA Sportage (3-е поколение): известен проблемами с двигателем и дорогостоящим ремонтом, что отпугивает потенциальных покупателей, опасающихся дорогостоящей замены двигателя.

Mercedes-Benz GL (1-го поколения): высокие затраты на техническое обслуживание и проблемы с надежностью, особенно для недизельных вариантов, способствуют ограничению рыночного интереса и проблемам при перепродаже.

Hyundai ix35 2.0 (бензин): такие же проблемы с двигателем, как и у KIA Sportage, в сочетании с такими проблемами, как ненадежное лакокрасочное покрытие, что еще больше снижает его стоимость при перепродаже.

Porsche Cayenne (2-е поколение, двигатель 4,8): дорогое обслуживание, особенно в отношении ремонта двигателя, что приводит к снижению рыночного спроса и проблемам при перепродаже.

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