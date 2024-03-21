После паузы в более сорока дней враг нанес очередной ракетный удар по столице Украины.

Согласно данным, озвученным КГВА, противник применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты с территории России.

После сложных маневров в смежных областях ракеты заходили на столицу одновременно с разных направлений.

«Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы было поражено около трех десятков вражеских ракет, в том числе и баллистические», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате ракетного удара в Шевченковском районе поврежден многоэтажный жилой дом с возгоранием квартиры. По другому адресу вспыхнули автомобили, в некоторых домах взрывными волнами повреждены окна.

В Святошинском районе Киева обломки повредили здание дошкольного учебного заведения, также зафиксировано повреждение многоэтажного жилого дома. Также в этом районе горели авто.

В Подольском районе обломки упали на территорию нежилой застройки и на крышу жилого дома с последующим возгоранием. Также зафиксировано возгорание на крыше нежилого двухэтажного здания.

Ликвидация ракетного удара продолжается. К счастью, обошлось без погибших.

Однако, по словам мэра Киева Виталия Кличко, количество пострадавших выросло до десяти. Среди пострадавших – девочка 11 лет.

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