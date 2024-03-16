Люди сами решают, во что им верить или нет, однако есть масса примет и разных взглядов касательно сна во время заката.

Существуют разнообразные верования и суеверия, которые связанные со сном на закате. Да, они уже глубоко укоренены в культурном и историческом контексте.

Многие люди могут рассматривать их просто как суеверия, однако они дают представление о важности времени сна.

В Древнем Египте всегда считалось, что спать на закате вредно, поскольку египтяне думают, что в это время души умерших переносятся в подземный мир.

Также было опасение, что сон в это время потенциально может привести к тому, что эти души «заберут» человека.

Кроме этого, в различных культурах существуют поверья, что сон на закате может привести к потере жизненных сил и энергии.

Согласно эзотерическим верованиям, люди со слабым биополем могут быть особенно подвержены потере жизненной энергии.

Да, считается, что это произойдет, если они спят во время заката.

Кроме этого, существует масса мнений, что сон в это время может привести к кошмарам.

Важно отметить, что некоторые славянские поверья предполагают, что сон на закате может сократить продолжительность жизни человека.

Еще есть такое суеверие, что это может негативно повлиять на способность принимать решения. Считается, что люди, которые спят в это время, могут впоследствии принять неверные шаги.

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