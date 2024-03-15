Давать или брать в долг не любит никто, ведь часто люди не хотят или не могут вернуть то, что попросили. Кроме того, есть множество примет и верований, когда и почему нельзя занимать деньги.

Практически каждый человек старается придерживаться правила не давать денег в долг вечером, после захода солнца. Еще бы, считается, что так можно растерять всю финансовую удачу и самим погрязнуть в долгах.

Наши предки верили, что ни в коем случае нельзя давать взаймы в период Великого поста, на Крещение и другие крупные церковные праздники. Все дело в том, что в народе бытует мнение, что купюры, отданные в эти дни уйдут безвозвратно.

Кроме того, следует учесть, что важно обратить внимание на то, в какой день недели просят дать в долг. К примеру, не стоит давать в займы в воскресенье. Дело в том, что в этот день зачастую проводят церковную службу.

Также многих интересует вопрос: "Можно ли занимать деньги во вторник". Считается, что этот день не лучший для решения финансовых вопросов, поэтому лучше отказать тому, кто просит деньги в долг.

Приметы о займе

Нельзя занимать человеку на погашение предыдущего займа. Таким образом, можно привлечь к себе денежное неблагополучие и как говорят в народе, "взять долг на себя".

Нельзя одалживать на похороны, вы рискуете навлечь беду на свою семью. Если вы хотите помочь родственникам покойного, лучше сделайте это безвозмездно.

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