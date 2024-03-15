Американское исследование показало, что есть одно самое безопасное место в автомобиле после обширных краш-тестов.

Недавние открытия проливают свет на то, где пассажиры наиболее защищены в случае аварии автомобиля. После исследования эксперты углубились в этот вопрос, чтобы внести ясность, а также получить информацию о наиболее опасных местах.

Исследования, проведенные американскими учеными, показывают, что пассажиры, сидящие в середине заднего сиденья, подвергаются наименьшему риску травм.

Да, краш-тесты и анализ аварий показывают, что среднее заднее сиденье имеет впечатляющее преимущество в безопасности. Оно на 80% безопаснее по сравнению с передними сиденьями.

Более того, это на 25% безопаснее, чем левое и правое задние сиденья соответственно.

Дело в том, что такая повышенная безопасность объясняется способностью задних сидений поглощать силу удара сзади, в отличие от передних сидений, которые принимают на себя основную тяжесть лобовых столкновений. Кроме того, достаточное пространство перед пассажиром на среднем заднем сиденье снижает риск травмирования.

Как сообщается, современные функции безопасности, такие как ремни безопасности, которые теперь входят в стандартную комплектацию, как передних, так и задних сидений, играют решающую роль в минимизации травм.

Отмечается, что задние подголовники также способствуют предотвращению травм шейного отдела позвоночника при резком торможении.

Важно отметить, что альтернативная точка зрения предполагает, что самое безопасное место — позади водителя. Однако это правило может не применяться к боковым ударам и сзади.

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