Чтобы обеспечить оптимальную безопасность и производительность, очень важно понимать рекомендуемые временные рамки.

Зима уже уходит с приходом весны, а украинские водители сталкиваются с важным решением о переходе с зимних шин на летние.

Лучшее время для летних шин:

Автоэксперты советуют переходить с зимних шин на летние, когда температура воздуха стабильно держится выше +7°С. Ниже этого порога летние шины теряют гибкость и сцепление, что приводит к потенциальному проскальзыванию. Обычно в Украине идеальным временем для перехода на летнюю резину считается последняя декада марта.

Важно отметить, что новый закон, разработанный Кабмином, обязывает использовать зимнюю резину с 1 октября по 31 марта. Согласно этому постановлению, водители обязаны перейти на летнюю резину с 31 марта. Однако на данный момент в ПДД отсутствуют четкие требования к использованию зимней резины.

Причины не издать на зимних шинах летом:

Зимние шины, разработанные для минусовых температур, содержат каучуковые и кремниевые полимеры, которые сохраняют гибкость в условиях мороза. При температуре выше +5°C их сцепление с дорогой снижается.

Рисунок протектора летних и зимних шин существенно различается. Зимние шины уделяют первоочередное внимание удалению воды и грязи, что приводит к увеличению тормозного пути на сухих дорогах летом.

Более мягкие зимние шины, меньше подверженные перегреву в зимних условиях. Это говорит о том, что они быстро изнашиваются на теплых и сухих летних дорогах. Езда на зимних шинах в течение всего летнего сезона может преждевременно исчерпать ресурс.

Определение срока службы шин и их замена:

Качественная резина, используемая сезонно, может прослужить 3-5 лет без ухудшения характеристик.

Регулярный осмотр имеет важное значение, уделяя особое внимание повреждениям или признакам износа.

Также нужно понимать, что срок службы отремонтированных шин может сократиться.

Водителям также сообщают, что профессиональный осмотр на СТО позволяет точно измерить износ протектора и выявить необходимость замены.

Замену шин следует производить, когда поверхность протектора совпадет со специальными выступами в нижней части канавок протектора.

Если подводить итого, то можно смело сказать, что регулярный контроль и соблюдение сезонного использования шин способствуют повышению безопасности вождения и увеличению их долговечности.

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