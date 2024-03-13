Время автономной работы большинства смартфонов уже не является такой неприятностью, как это было раньше, но беспокойства по поводу разряда батареи и ее емкости все еще распространены.

Никто не станет отрицать, что современные смартфоны стали незаменимыми помощниками в нашей повседневной жизни. Однако настоящей головной болью для каждого человека может стать показатель скорой разрядки аккумулятора.

Стоит отметить, что на сегодняшний день время автономной работы большинства смартфонов уже не является такой неприятностью, как это было раньше, но беспокойства по поводу разряда батареи и ее емкости все еще распространены.

Например, самый мощный смартфон Cubot KingKong POWER обладает аккумулятором емкостью в 10200 мАч, что позволяет ему спокойно работать в стандартном режиме на протяжении 3−3,5 дней.

При этом моделей с батареями в диапазоне 5-6 тысяч мАч на рынке электроники более половины асортимента. Как правило, такие устройства также оснащаются энергоэффективной начинкой, поэтому время автономной работы у них внушительное.

Тем не менее есть у каждого смартфона возможность значительно увеличить время работы.

Как продлить работу аккумулятора для смартфона на ОС Android

Согласно рекомендациям компании-разработчика операционной системы Android, пользователям необходимо:

1.Включите режим энергосбережения

Режим энергосбережения идеально подходит для сохранения драгоценного времени автономной работы, когда поблизости нет места или устройства, чтобы пополнить заряд батареи.

Настройки — Батарея — Режим энергосбережения.

Кстати, в "настройках" можно задать таймер для автоматического отключения энергосберегающего режима, если это необходимо.

Отметим, что при режиме энергосбережения темы всех приложений станут темными, фоновые процессы будут приостановлены, вследствие чего некоторые приложения будут работать медленнее, фото и видео могут подолгу загружаться.

2.Сведите к минимуму использование смартфона.

Не стоит:

играть,

смотреть видеоконтент,

передавать/принимать данные,

вести длительные телефонные разговоры,

раздавать мобильный Интернет (если в этом нет крайней необходимости),

пользоваться камерами для фото- и видеосъемки,

пользоваться Bluetooth.

3. Перейдите в "Режим полета". Так вы останетесь без связи, но повысите автономность вдали от сотовых вышек: в походе или в самолете.

4. Отключите навигацию. GPS — это еще одна функция, которая сильно расходует заряд аккумулятора. Если вы не используете навигацию, то лучше отключите эту функцию.

5. Снизьте яркость экрана. Одна из самых больших затрат заряда - это яркость экрана. Чем ярче экран, тем больше заряда расходуется. Поэтому, уменьшение яркости экрана может значительно продлить время работы смартфона.

4. Используйте Wi-Fi вместо мобильного Интернета.

5. Общайтесь посредством СМС.

Что сделать, чтобы батарея iPhone держала заряд дольше

Владельцам iOS-устройств мы рекомендуем предпринять следующие шаги.

1.Отключите обновление приложений

Настройки — Основные — Обновление контента — В выпавшем списке аппсов напротив каждого сдвиньте ползунок влево.

2.Отключите геолокацию

Настройки — Конфиденциальность — Службы геолокации.

3.Активируйте режим экономии энергопотребления

Настройки — Аккумулятор — Энергосбережение.

4.Не пользуйтесь следующими функциями:

просмотр видео

Bluetooth

Siri

продолжительные звонки

5.Переключитесь с LTE на Wi-Fi

Зайдите в приложение "Команды", нажмите на знак "+", затем — на кнопку "Добавить действие", затем — на "Включить Wi-Fi".

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