Преимущество домашней посадки картофеля заключается в том, что они могут выращивать интересные сорта, которых нет в супермаркетах.

Начиная с покупки сертифицированного семенного картофеля, он готов к сбору урожая через 3-4 месяца.

Для роста картофелю необходимо как минимум 3 месяца теплых, безморозных условий.

В прохладных регионах важно рассчитать время посадки картофеля так, чтобы листва появилась после последних заморозков.

Как выращивать картофель, чтобы получить максимальный урожай, эксперты назвали беспроигрышный пошаговый вариант.

Шаг 1. Выберите место.

Выберите для посадки картофеля место с рыхлой, хорошо дренированной почвой, которая получает не менее 6 часов солнечного света в день.

Шаг 2. Улучшите почву перед посадкой картофеля.

Перед посадкой семенного картофеля улучшите и обогатите почву улучшителем почвы и удобрением для растений.

Для выращивания картофеля в домашних условиях выкопайте ямы или траншею глубиной 10-15 см. Сажайте семенной картофель глазками или побегами вверх на расстоянии 35–40 см друг от друга. Засыпьте грунтом и полейте колодец. Если вы сажаете несколько рядов, оставляйте расстояние не менее 50 см между каждым рядом.

Шаг 3 – Ранний уход за картофелем.

В ближайшие недели появятся первые всходы вашего картофеля.

Продолжайте покрывать новые побеги почвой или мульчировать по мере их появления. Это предотвращает попадание света на клубни картофеля, что предотвращает их позеленение, а также способствует развитию большего количества картофеля вверх по стеблю.

Шаг 4 – Полив и подкормка картофеля.

Продолжайте насыпать почву или покрывать ее мульчей по мере роста картофеля, каждый раз хорошо поливая, чтобы почва оставалась влажной. Повторяйте, пока насыпь не достигнет примерно 60 см в высоту.

Шаг 5 – Сбор урожая картофеля.

Вырощенный домашний картофель должен быть готов к сбору урожая, когда растения начнут цвести или листва пожелтеет и начнет отмирать.

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