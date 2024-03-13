Морковь наиболее известна своими длинными оранжевыми корнями, но на самом деле она бывает разных цветов и форм.

Посадите морковь весной и семена прорастут через 10–21 день.

От посева до сбора урожая обычно проходит от 50 до 75 дней.

Итак, как и когда сеять морковь, собраны главные правила опытных огородников.

Морковь хорошо сеять в прохладную погоду. Вы можете начать сажать рассаду моркови или сеять семена моркови, как только весной можно будет обработать почву, даже за две-три недели до последних заморозков.

Вы можете сеять морковь последовательно каждые пару недель в течение весны.

Морковь хорошо себя чувствует на солнечном месте шесть-восемь часов в день или в небольшой тени ближе к вечеру.

Моркови требуется хорошо дренированная почва. Они будут раздваиваться и деформироваться, если встретят малейшее сопротивление, например, камень или твердую почву в саду.

Почва для посева моркови должна быть рыхлой, песчаной и хорошо дренированной, потому что морковь будет созревать очень медленно с грубыми корнями, если ее заставлять расти в тяжелой почве.

Идеальная ситуация – выращивание моркови на приподнятых грядках с рыхлой почвой. Если ваша почва не богата органическими веществами, подкормка потребуется примерно через две недели после появления ботвы моркови.

Подойдет для удобрения посадки моркови любое органическое удобрение для овощей хорошего качества.

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