Каждый опытный водитель со стажем знает, что автомобиль, который постоянно находится на ходу, требует постоянного ухода, комплексной проверки и регулярной замены элементов, которые со временем изнашиваются. Это позволит не только избежать дорогостоящего ремонта, но и предупредить аварийные ситуации на дороге.

Представленный список позволит предотвратить многие поломки авто и увеличит безопасность во время поездки.

Моторное масло

Уровень масла в двигателе нужно проверять раз в 3-4 недели и перед длительными поездками. Еще бы, в процессе работы мотора загрязнения, мелкие металлические и углеродные частицы проникают в масло и ускоряют износ агрегата.

Антифриз

Помогает поддерживать стабильную температуру двигателя и защищает его от коррозии. Расход зависит от условий и стиля вождения, качества жидкости, износа ДВС. Чем старше машина, тем чаще необходимо менять антифриз. Однако, вне зависимости от возраста авто, проверять уровень рекомендуют раз в две недели. При обнаружении быстрого расхода лучше сразу обратиться в сервисный центр.

Свечи зажигания

При низком качестве или износе свечей зажигания машина перестанет заводиться, а ДВС может полностью выйти из строя. Поэтому заменять их рекомендуется каждые 30 тыс. км или при возникновении проблем с запуском двигателя.

Аккумулятор

В среднем срок службы автомобильного аккумулятора составляет 3–4 года, что означает, что в среднем водитель может проехать около 80–100 тыс. км. Однако если была приобретена качественная батарея, а не "китайский" недорогой аккумулятор, то она может проработать и 5–7 лет, если система зарядки полностью исправна, а водитель не допускает глубоких разрядов.

При этом на регулярной основе нужно проверять чтобы клеммы батареи не имели следов коррозии и грязи. Отметим, что негативно влияют на батарею перепады температур, возраст и долгие сроки без работы.

Ремень ГРМ.

Запоздалая замена роликов и ремня ГРМ практически всегда приводит к неисправности двигателя. На отечественных авто ремень служит, в среднем, 40-60 тысяч километров, на зарубежных — 70-100 тысяч. Интервалы обслуживания "синхронизаторов" работы верхней и нижней частей мотора можно уточнить в сервисной книжке.

Тормозные колодки

Тормозные колодки низкого и среднего качества рекомендуется менять следующим образом: передние – каждые 10-15 тыс. км задние – каждые 25-40 тыс. км. При этом хороший комплект может продержаться до 80 тыс. км.

Тормозные колодки издают визжащие звуки, когда изнашиваются.

Фильтры

В современных транспортных средствах регулярной замены требуют несколько видов фильтров:

топливный. Предохраняет от попадания примесей, частиц воды в двигатель и его коррозию. Замену проводите каждые 40 тыс. км или раз в 2 года.

Предохраняет от попадания примесей, частиц воды в двигатель и его коррозию. Замену проводите каждые 40 тыс. км или раз в 2 года. воздушный . Этот фильтр не пропускает в механизмы дорожную пыль и грязь. Специалисты рекомендуют менять его каждые 15 тыс. км.

. Этот фильтр не пропускает в механизмы дорожную пыль и грязь. Специалисты рекомендуют менять его каждые 15 тыс. км. салонный. Он есть не во всех автомобилях и предотвращает попадание в салон пыли и грязи. Срок замены — раз в полгода.

Большинство производителей указывают точные даты замены фильтров в документах на авто.

Шланги

Шланги автомобиля предназначены для подачи охлаждающей жидкости, жидкости для гидроусилителя руля и газов для системы кондиционирования воздуха. По мере старения резины образуются трещины, а сломанный шланг доставит немало хлопот. Проверяйте и меняйте их по мере необходимости, в особенности, когда пробег автотранспорта приближается к шестизначному.

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