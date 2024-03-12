Чтобы получить большой урожай огурцов, огородникам нужно знать и соблюдать несколько важных правил ухода за этой культурой.

Вырастить вкусные и сочные огурцы на собственном огороде не сложно, если правильно за ними ухаживать – вовремя поливать, проводить пасынкование и следить за состоянием почвы.

Полив огурцов

В жаркие дни поливать огурцы нужно часто – либо каждый день, либо через день, используя для этого отстоянную воду, ни в коем случае не холодную.

В более прохладные дни или в облачную погоду полив ограничиваем или вообще на время прекращаем.

Пасынкование огурцов

Своевременное удаление пасынков – очень эффективная процедура, которая позволит в два-три раза увеличить урожай огурцов. Удалять побеги надо либо острым ножом, либо ножницами, главное – не ранить стебель.

Почва для выращивания огурцов

Еще одна полезная мера – мульчирование огурцов. Для этого можно использовать опилки, солому, торф или навоз. Мульчирование поможет удерживать влагу и привлечь червей, которые разрыхлят почву и будут вырабатывать гумус.

Также у огородников может возникать проблема сильного уплотнения почвы, образования корки, блокирующей доступ воздуха к корням растения. Это может привести к отставанию в росте и потере завязи огурцов. Выход в такой ситуации – сделать вокруг проколы с помощью садовых вил примерно на 10-15 сантиметров в глубину.

Лучшими соседями для огурцов на огороде будут фасоль, горох, капуста (кочанная, цветная, кольраби), сельдерей и салат.

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