Вопрос экономии топлива для украинцев актуальнее год за годом. Рассмотрим несколько универсальных советов, которые помогут уменьшить расход топлива автомобиля.

В Украине за 2023 год кардинально выросли цены на топливо на заправках. Так, если еще весной водители могли спокойно залить полный бак, то уже к концу года большинство заправляло автомобиль лишь по необходимости. Что же касается 2024 года, то цены на топливо не может предсказать ни один эксперт, ведь из-за блокады границы с Польшей на рынке топлива Украины возникли некоторые проблемы. Самое время понять, можно ли экономить и как.

Так, автоэксперты утверждают, что при соблюдении простых правил расход топлива можно уменьшить ориентировочно на 15%. При этом особую роль играют стиль вождения и модель машины.

Обслуживайте автомобиль вовремя

Оказывается, запущенное техническое состояние авто влечет за собой увеличенный расход топлива. Так, например, если вовремя не заменять свечи зажигания, машина будет "съедать" на 15-35% больше бензина или дизеля.

В первую очередь нужно следить за тем,, чтобы всегда была исправной система зажигания и питания, компрессия в цилиндрах и углы установки колес (развал-схождение).

Откажитесь от долгого прогрева

И правда, некоторые автолюбители едва ли не по 10-15 минут греют машины во дворах, а это не только заглязнение воздуха, но и огромные траты бензина.

Опытные водители рекомендуют греть автомобиль несколько минут, после чего на низкой скорости выруливать из двора. Оказывается, на ходу мотор прогревается гораздо быстрее, чем во время отстоя.

Меняйте воздушный фильтр чаще

Грязный воздушный фильтр снижает мощность двигателя. Можно, кстати, установить фильтр с нулевым сопротивлением ( как на спортивные автомобили), это поможет снизить потребление топлива на 0,5–2% за счёт уменьшения сопротивления в системе впуска. А вот традиционные фильтры необходимо менять раз в 3000-5000 км. пробега.

Регулярно проверяйте давления в шинах

"Мягкие" недокаченные шины — самый распространенный фактор, влияющий на расход топлива. Чем ниже давление, тем выше сопротивление качению, а, значит, выше и расход горючего.

Однако это вовсе не значит, что перекачанные колеса помогут вам экономить дизель или бензин.

А еще нужно обязательно следить за состоянием резины: если она пришла в негодность, то может измениться манера езды, что однозначно приведет к повышенному расходу бензина. В таком случае дешевле и безопаснее будет купить шины хорошего качества.

Не перегазовывайте, ведите автомобиль плавно

Излишняя динамика при вождении увеличивает потребление горючего, при резких стартах с места расход может увеличиться вдвое. Высокие обороты двигателя в сочетании с низкими передачами — самые невыгодные условия с точки зрения экономии. Попробуйте поездить на умеренной скорости. Так, если не газовать без надобности, то можно снизить расход на один–два литра на 100 км.

Избавляйтесь от лишнего веса

В целях экономии топлива не нужно делать из автомобиля склад ненужных вещей. По статистике, каждые 100 кг груза увеличивают расход топлива на 0,3 л/100 км.

Конструкторы ведь не зря стараются облегчить вес авто.

Объезжайте пробки

Пожалуй, это самый эффективный способ, как уменьшить расход бензина в автомобиле, ведь у среднестатистического городского жителя бензин "улетает" как раз в пробках. Перед поездкой рекомендуется посмотреть карты пробок и проверить, нет ли на пути следования аварий.

Улучшите аэродинамику авто

Чем меньше у автомобиля сопротивление потоку воздуха, тем легче двигателю. Самый лёгкий и быстрый способ сделать аэродинамику авто лучше — просто закрыть окна. Лучше отдать предпочтение кондиционеру или печке.

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