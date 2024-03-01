Важно уметь различить такой автомобиль среди остальных, чтобы сделать правильны выбор во время покупки.

Покупка подержанного автомобиля – всегда риск. Недобросовестные продавцы могут скрывать различные дефекты, выдавая проблемный автомобиль за "идеальное состояние". Одним из самых опасных "сюрпризов" может стать утопленная машина.

Подробнее о том, как определить, что вам хотят продать автомобиль-утопленник, читайте далее в материале.

Как же распознать "автомобиль-утопленник"?

1. Запах в салоне:

Утопленный автомобиль имеет характерный запах сырости, который сложно замаскировать.

Сильный запах освежителя воздуха также должен насторожить.

2. Состояние пола:

Под ковриками не должно быть идеально чисто, а также не должно пахнуть моющим средством.

Влажный, промокший или ржавый пол – верный признак того, что машина побывала в воде.

3. Запотевшая оптика:

Тщательно осмотрите фары, задние фонари и отражатели.

Если на них есть разводы, запотевания или мусор, это может быть следствием попадания воды.

Несоответствие года выпуска оптики году выпуска машины – еще один повод для подозрения.

4. Неисправные кнопки:

Влага, попавшая внутрь салона, может привести к окислению контактов.

Если кнопки в салоне не нажимаются или срабатывают не сразу, это может быть признаком "утопленника".

5. Чистый двигатель:

Чрезмерно чистый двигатель – повод насторожиться.

Осмотрите оптику под капотом – запотевания и разводы здесь недопустимы.

6. Неровная работа двигателя:

Плавающие обороты и неровная работа двигателя – еще один признак проблем.

Утопленный автомобиль может иметь скрытые повреждения, влияющие на работу двигателя.

7. Запотевания за панелью приборов:

Влага, попавшая под панель приборов, может привести к образованию запотеваний и разводов.

8. Чистота багажного отсека:

Осмотрите багажный отсек, проверьте пол и нишу запаски.

Чрезмерная чистота в этих местах может быть признаком того, что следы воды были тщательно убраны.

9. Ржавчина на креплениях сидений:

Болты и гайки крепления сидений ржавеют быстро.

Ржавчина на этих элементах – еще один признак "утопленника".

10. Проверка документов:

Внимательно изучите ПТС и другие документы на автомобиль.

Замена ПТС может быть косвенным признаком того, что машина побывала в серьезном ДТП или была затоплена.

Помните, что покупка "утопленного" автомобиля может обернуться серьезными проблемами. Ремонт такого авто может быть очень дорогостоящим, а скрытые дефекты могут привести к поломкам и даже авариям.

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