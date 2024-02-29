В сети отмечается, что легендарная японская марка занимает первое место уже 14-й год подряд, что говорит само за себя.

По данным Focus2move, в 2023 году Toyota сохранила позицию самого популярного автомобильного бренда в мире, заняв первое место 14-й год подряд. Японский автопроизводитель продал 9,07 миллиона автомобилей по всему миру, что на 4,1% больше, чем в предыдущем году.

Вот топ брендов мирового рынка новых легковых автомобилей на 2023 год:

Тойота – 9,07 млн шт.

Volkswagen – 5,1 млн шт.

Хонда – 3,9 млн шт.

Hyundai – 3,8 млн единиц

Форд – 3,7 млн шт.

Ниссан – 3,3 млн шт.

Кроме того, в 2023 году в Украине было продано около 61 тыс. новых автомобилей на сумму более 105,5 млрд грн. На долю юридических лиц пришлось более 34,3 млрд грн, а на физических лиц - около 71,2 млрд грн.

Брендом-лидером по расходам стала Toyota: на приобретение автомобилей Toyota было направлено 16,4 млрд грн.

В 2023 году на мировом автомобильном рынке по-прежнему доминировала Toyota, укрепив за собой позицию самого популярного автомобильного бренда в мире 14-й год подряд. Продав 9,07 миллиона единиц, Toyota сохранила сильное присутствие на рынке. В список топ-10 также вошли такие ключевые игроки, как Volkswagen, Honda, Hyundai, Ford и Nissan.

Тем временем в Украине в автомобильном секторе наблюдалась значительная активность: было продано почти 61 тысяча новых автомобилей на сумму более 105,5 млрд гривен.

По потребительским предпочтениям выделяется компания Toyota: расходы на автомобили Toyota достигли 16,4 млрд грн. Динамика продаж автомобилей отражает как мировые тенденции, так и специфические предпочтения украинских потребителей, подчеркивая значимость отдельных брендов на международном и локальном рынках.

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