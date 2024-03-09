Опытные автомобилисты прекрасно знают, что состояние лакокрасочного покрытия кузова автомобиля зависит от того, насколько бережно за ним ухаживают.

Большинство автовладельцев прекрасно знают, что если в самом начале проигнорировать начавшийся процесс ржавления автомобиля, то до шлифовки и сварки кузова недалеко, а это огромные финансовые расходы. Именно поэтому каждый водитель старается сохранить внешний вид своего автомобиля в идеальном состоянии как можно дольше.

И правда, если систематически ухаживать за кузовом машины, то возникновение коррозии можно предотвратить.

При этом стоит помнить, что с помощью губки и воды можно убрать только верхний слой пыли, а вот для качественной чистки кузова нужны специальные средства. Важно также четко понимать, для чего предназначено каждое средство, ведь не существует универсальных средств, которые одновременно подходят для лакокрасочного покрытия и для салона авто.

Прежде всего, следует мыть машину как минимум три-четыре раза в месяц, причем экономить на водных процедурах не стоит. Еще бы, если ограничиваться быстрой мойкой без пены, то лакокрасочный слой будет страдать гораздо сильнее, чем при мойках с автошампунем. В особенности это касается зимнего периода, когда на кузове, днище и в технологических полостях оседает едкий реагент.

Кроме того, нужно регулярно осматривать автомобиль на подъемнике или эстакаде для обнаружения коррозийных пятен и их своевременного удаления. Дело в том, что на заводе втомобиль получает лишь базовую защиту от коррозии. Поэтому рано или поздно ржавчина начинает образовываться на участках, которые такая обработка не затронула - стыках, точках сварки, внутренних полостях порогов, трубопроводах.

Полировка кузова - надежный способ устранения мелких повреждений в виде царапин и неровностей. Но не рекомендуется злоупотреблять полиролью кузова, поскольку он может частично удалить верхний слой. Кроме того, наносить эти средства можно исключительно на поверхность, на которой отсутствуют какие-либо повреждения, иначе можно ускорить распространение ржавчины по кузову авто.

Кстати, защитить кузов автомобиля от ржавчины можно и весьма необычным способом - с помощью так называемых жертвенных протекторов, или жертвенных анодов. В самых уязвимых местах кузова при помощи эпоксидного клея крепятся специальные пластины из цинка, алюминия или меди. Эти протекторы интегрируются в бортовую сеть автомобиля при помощи проводов. При подаче тока такие протекторные нашлепки в результате будут окисляться, менее активный металл кузова - восстанавливается.

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