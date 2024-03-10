Как только наступает весна, все дачники Украины начинают сеять на огородах редис — самый ранний овощ, который может давать урожай два-три раза за сезон. Считается, что редис не капризен, но ряд условий для хорошего урожая надо соблюдать неукоснительно. Ведь только так можно получить крупные и хрустящие корнеплоды правильной формы.
Например, у многих не удается выращивание редиса из-за неправильной посадки. Так, при слишком глубоком посеве много питательных веществ у всходов тратится для того, чтобы выбраться на поверхность. Стремясь восстановить запас питательных веществ, они дают массу листьев, и поздний, грубый, мелкий корнеплод.
Если следовать правилам, то семена редиса нужно высевать рядами на расстоянии 10-15 см между ними на глубину 1.5–2.5 см.
И последней причиной почему редиска печет, можно назвать ее позднюю уборку, ведь если корнеплоды перезрели, то они однозначно будут печь. Так, собрав редис сразу же после созревания, можно избежать возможных проблем с качеством и вкусовыми характеристиками.
Кстати, не менее важно следить за тем, чтобы между рядами не было сорняков, так как они также могут оказывать негативное влияние на качество и вкус редиса. Кроме того, они конкурируют с редисом за питательные вещества и влагу, что может сказаться на урожае.
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