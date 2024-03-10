Редис - один из самых требовательных ранних овощей. Аромат и вкус редиса ранней весной завораживают, но выращивать его правильно - не такая уж и простая задача.

Как только наступает весна, все дачники Украины начинают сеять на огородах редис — самый ранний овощ, который может давать урожай два-три раза за сезон. Считается, что редис не капризен, но ряд условий для хорошего урожая надо соблюдать неукоснительно. Ведь только так можно получить крупные и хрустящие корнеплоды правильной формы.

Например, у многих не удается выращивание редиса из-за неправильной посадки. Так, при слишком глубоком посеве много питательных веществ у всходов тратится для того, чтобы выбраться на поверхность. Стремясь восстановить запас питательных веществ, они дают массу листьев, и поздний, грубый, мелкий корнеплод.

Если следовать правилам, то семена редиса нужно высевать рядами на расстоянии 10-15 см между ними на глубину 1.5–2.5 см.

Еще один шаг к выращиванию редиски, которая не горчит и хрустит, - это правильный выбор сорта. Некоторые сорта редьки более склонны к горечи, чем другие. Например, черная редиска известна своим горьким вкусом, а редька для французского завтрака слаще. При выборе семян или саженцев выбирайте сорт, известный своим мягким вкусом. Кстати, редису нужно много солнечного света, чтобы расти. Если корнеплоды не получают достаточно солнечного света, они могут стать горькими. Поэтому не размещайте грядки редиса в тенистых местах. Еще одной причиной горечи редиса опытные огородники называют недостаточный полив. Все дело в том, что если влаги в почве мало, то в корнеплоде сразу же начинает выделяться горчичное масло от которого тот и становится горьким.

И последней причиной почему редиска печет, можно назвать ее позднюю уборку, ведь если корнеплоды перезрели, то они однозначно будут печь. Так, собрав редис сразу же после созревания, можно избежать возможных проблем с качеством и вкусовыми характеристиками.

Кстати, не менее важно следить за тем, чтобы между рядами не было сорняков, так как они также могут оказывать негативное влияние на качество и вкус редиса. Кроме того, они конкурируют с редисом за питательные вещества и влагу, что может сказаться на урожае.

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