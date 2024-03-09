Успешное выращивание редиса зависит от многих факторов: начиная от выбора правильных сортов до предотвращения стрелкования.
В первую очередь важно хорошее освещение:
Для развития качественных плодов редису требуется полный солнечный свет с утра до вечера.
Кислотность и состав почвы:
Выбирайте суглинистую, влагоемкую почву с хорошей обработкой и нейтральным pH.
Также важны участки, где годом ранее вносились органические удобрения.
Избегайте чрезмерного добавления песка, так как это может привести к быстрому высыханию; лучше улучшить тяжелую почву торфом, перегноем, компостом.
Перед посевом внесите золу и комплексное минеральное удобрение.
Необходимо поддерживать постоянную влажность почвы.
Будьте очень осторожны с удобрениями:
Избегайте добавления свежих органических веществ, так как это может привести к тому, что редис останется пустым внутри.
Не сейте редис густо:
Сеют редис оставляя 2-3 см между растениями, чтобы не допустить беспокойства при прополке, рыхлении и прореживании.
В скученных условиях может возникнуть горечь.
Если посевы засеяны слишком густо, проредите посевы через 5-6 дней после всходов.
Выбирайте качественные семена редиса:
Рекомендуются свежие семена диаметром не менее 2,5 мм; мелкие семена выбросьте, так как они часто дают некачественные корнеплоды и более склонны к стрелкованию.
Посев редиски в борозды:
Разрыхлите почву и с помощью маркера или бруска создайте бороздки глубиной около 1 см.
Соблюдайте расстояние между бороздками 20 см, поливайте их, высеивайте семена и засыпайте почвой.
Важно опылить рассаду редиса золой:
Появляющиеся всходы опудривают золой или смесью золы и табачной пыли (1:1) для отпугивания вредителей. Это дает редису дополнительную пользу.
Подкармливайте редис при необходимости:
Если листья побледнели, срочно подкормите растения комплексным удобрением быстрого приготовления.
Не позволяйте почве пересыхать:
Регулярно поливайте растения и мульчируйте сухим торфом или перегноем, чтобы предотвратить образование корки.
Рассмотрите возможность использования лутрасила в открытом грунте для защиты редиса от сухости и вредителей.
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