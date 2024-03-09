Узнайте, что вам нужно знать о выращивании огурцов на своем огороде.

Огурцы — любимец лета, и их очень легко выращивать и употреблять в свежем виде, в салатах, с соусом или консервировать в виде соленых огурцов.

Огурцы легко выращивать и они плодовиты, поэтому они станут идеальным дополнением к любому огороду.

Посадите их на участке сада, освещенном солнцем, с равномерно влажной почвой, богатой органическими веществами, и вы будете вознаграждены обильным урожаем.

Вот советы по выращиванию огурцов.

Для начала нужно знать, когда выращивать огурцы:

Огурцы — культура, выращиваемая в теплую погоду, которая любит тепло и может расти все лето, пока не погибнет от осенних заморозков.

Время посева семян будет зависеть от предполагаемой даты последних заморозков в вашем регионе.

Прежде чем сажать огурцы, подготовьте грядки, удалив все сорняки, большие комки и камни.

Огурцы хорошо себя чувствуют при теплых температурах и обильном солнечном свете. Убедитесь, что место посадки огурцов получает как минимум 6–8 часов солнечного света каждый день. Растения лучше всего растут на рыхлой, хорошо дренированной, плодородной почве.

Садоводы, живущие в более холодном климате, могут накрыть грядку черным пластиком, чтобы согреть почву. Если погода была засушливая, подготовьте и хорошо полейте грядку за день до пересадки или посева семян.

Самый простой способ посадки огурцов – посеять их прямо в грунт. Вы можете сеять семена рядами, холмиками или просто протыкать лунки и бросать семена.

Сейте семена, как только весной почва прогреется.

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