Работа над проектированием новой консоли Sony PlayStation 6 в разгаре и уже немного известно, какой она будет и когда ждать старт продаж.

Какой будет PlayStation 6 и когда должен состояться релиз – эти вопросы теперь волнуют многих ценителей Sony PlayStation.

В свою очередь, инсайдеры уже начали понемногу делиться информацией. Так, по их данным, PlayStation 6 почти наверняка будет работать на технологиях AMD.

Мол, других производителей чипов как партнеров Sony пока даже не рассматривает.

Также есть сведения, что Sony намерена сделать PlayStation 6 самой мощной консолью следующего поколения.

Какой будет Sony PlayStation 6.

По неподтвержденным данным, в PlayStation 6 ожидается большая ставка на комплексное использование трассировки лучей, системы машинного обучения и ИИ для создания более живых миров и взаимодействия с NPC в играх, а также трассировки путей.

Пока нет точных сведений, когда Sony PlayStation 6 появится в продаже, но некоторые инсайдеры пришли к выводу, что это может произойти в 2027 году. Якобы договор между Activision Blizzard и Sony на специальный доступ к Call of Duty подписан до следующего релиза консоли.

При этом в отчетах регулятора, оказавшихся в руках журналистов, якобы говорится, что этот доступ закончится в 2027 году. Из этого и стало ясно, что Sony PlayStation 6 появится уже через три года.

Какой будет Sony PlayStation 6.

Однако есть сведения и о других сроках выхода PlayStation 6. Согласно им, релиз PS6 должен состояться не раньше 2028 года.

Тем временем стало известно, какой будет PlayStation 5 Pro.

Так, согласно новым данным, Sony рассматривает возможность выпуска PS5 Pro без дискового привода, то есть полностью цифровой версии.

Процессор PlayStation 5 Pro будет изготовлен по 4-нм технологии, а графика RDNA 3 будет предлагать 60 вычислительных блоков. Также увеличится пропускная способность памяти.

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