Если смартфон быстро разряжается, тому есть причины, на которые пользователи гаджетов часто не обращают внимания.

Для того чтобы решить проблему смартфона, батарея которого быстро разряжается, следует знать основные причины, которые к этому приводят. Ведь постоянная зарядка – это самый плохой выход из такого положения.

Постоянная зарядка оп несколько раз в день – однозначно не выход из положения. Чтобы узнать, как с этим бороться, стоит выяснить, с чем связана такая неприятность.

Старая батарея смартфона – это самая главная и распространенная проблема, из-за которой гаджет быстро разряжается. Узнать состояние аккумулятора на Android можно с помощью комбинации: *#*#4636#*#*. Владельцам iPhone с iOS, начиная с версии 11.3, понадобится только просмотреть настройки, где и указано состояние батареи.

Что делать, если смартфон быстро разряжается.

Если на смартфоне установлен очень яркий режим экрана, это тоже будет быстро разряжать батарею. Чтобы снизить яркость экрана, необходимо перейти в настройку яркости и снизить ее.

Кроме того, полезно будет изменить другие настройки, сделав их более экономичными. Например, сократить время бездействия перед отключением дисплея, отключить функции, такие как Bluetooth или Wi-Fi, когда они не нужны.

Использование смартфона в жару или холод тоже влияет на батарею не лучшим образом. Кстати, температурные пределы работы смартфона можно узнать из его парамертров.

Что делать, если смартфон быстро разряжается.

Если смартфон быстро разряжается, специалисты также рекомендуют проверить настройки синхронизации.

Следует учитывать, что некоторые приложения могут автоматически синхронизироваться с Интернетом или другими устройствами, потребляя энергию. Итак, просто выключите синхронизацию для приложений, в которых нет необходимости.

Еще одной причиной быстрой разрядки телефона являются мобильные вирусы. Вредоносное ПО может тратить заряд батареи гораздо больше, чем обычные утилиты. Чтобы перестраховаться, следует установить антивирус.

Одной из самых неприятных причин того, что смартфон быстро разряжается является также то, что смартфон прослушивается.

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