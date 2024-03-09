Причиной горечи огурцов является вещество кукурбитацин, которое не вредит организму человека и даже полезно в небольшом количестве, но именно оно вызывает неприятный вкус.

Кукурбитацин содержится во всех огурцах, обычно его очень мало и он не ощущается, но определенные условия могут вызвать высокую его концентрацию и горечь плодов.

Если огурцу не подходят условия выращивания, сразу горькой становится нижняя часть плода, а затем вся кожица и мякоть. Причинами горечи огурцов могут быть следующие факторы:

сорт, который склонен к горечи;

резкие перепады температур;

недостаток полива и подкормки;

недостаток солнечного света;

ошибки в посеве и уходе (например, слишком густая посадка или отсутствие окучивания);

вредители.

Недостаток влаги дает о себе знать не только горькими плодами огурцов, но и внешними признаками – огурцы долго созревают, растут маленькими и с темной кожурой. Если огурцы недостаточно удобряют, вы получите болезненные плоды неправильной формы.

Горькие огурцы можно спокойно использовать для засолки и консервирования, ведь кукарбитацин во время этих процессов распадается. Однако если огурцы слишком сильно горчат, их рекомендуется предварительно хорошо вымочить в воде.

Если хотите свежих огурцов, то, во-первых, можно попытаться просто срезать горький кончик плода, ведь именно там наибольшая концентрация кукарбитацина. Если это не помогает, и остальные огурцы тоже горчат, то можно немного присыпать его солью.

Кроме того, хозяйки советуют попробовать вымачивание горьких огурцов в теплой воде в течение 3 часов. Тепловая обработка также будет способствовать разрушению кукарбитацина.

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