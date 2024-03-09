Чтобы заняться обрезанием веток деревьев в вашем саду, следует дождаться идеального и безопасного времени. Это припадает на период конца осени после того, как листва опала, или на начало весны, когда температура не достигла своего пика. В мороз обрезать деревья нельзя, поскольку древесина становится хрупкой и не обрезается, а ломается под давлением.

В случае, если к обрезке приступаете весной, то делать это надо до того, как почки распустились, иначе дерево потратит силы на заживление ран, а не на будущий урожай. Периодическая обрезка – это контроль сухих веток с весны до осени, когда уже видно, какие именно ветви потеряли свою силу и больше не принесут плодов.

Сначала важно удалить засохшие, обломанные ветви до самого основания. После удаляются ветви, растущие внутрь кроны, а также те, которые трутся или соприкасаются с другими, преграждая возможность роста друг другу.

Касательно фруктовых деревьев, срезы надо делать над почкой, что направляется в сторону от стороны кроны – таким образом ветки смогут выбрать рост для правильного направления. Участки после обработки нужно покрыть специальной краской, чтобы защитить дерево от возможных болезней.

То есть, срез делается перед почками с внутренней стороны ветки, направленной наружу. Вы начинаете с противоположной стороны ветки и заканчивайте чуть выше. Молодые ветви оставляют длиннее, чем другие ветви, так как они еще не окрепли и представляют собою открытую рану для растения в случае поломки или повреждения.

Если вы хотите обезопасить рост дерева, то оставляйте только сильные побеги, удаляя остальные. Срезать до основания ветки не нужно.

Оптимальная высота фруктового здорового дерева составляет примерно до трех метров, но это можно корректировать в зависимости от вашего роста и предпочтений в личном саду.

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