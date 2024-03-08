Замена шины может показаться простой задачей, но чтобы обеспечить плавный процесс и избежать потенциальных проблем, водителям следует придерживаться следующих советов:
Найдите ровную поверхность для замены шины, чтобы облегчить использование домкрата.
Неровная поверхность может затруднить установку домкрата и привести к нестабильности.
Обратите внимание на тип грунта; мягкие поверхности могут привести к утоплению домкрата.
Если мягкий грунт неизбежен, подложите под домкрат прочную доску для устойчивости и безопасности.
Убедитесь, что в багажнике вашего автомобиля есть необходимые инструменты для замены шин.
В число необходимых инструментов входят домкрат, колесный ключ и неповрежденное накаченное запасное колесо.
В некоторых автомобилях нет запасного колеса; в таких случаях убедитесь, что в комплекте есть компрессор с ремонтной жидкостью.
Знайте места, предназначенные для установки домкратов, обычно расположенные под порогами с обеих сторон.
Эти области имеют армированный металл, позволяющий безопасно выдерживать вес автомобиля.
Не поднимайте автомобиль в непредназначенных для этого местах, чтобы не повредить его.
Затяните ручник и подложите под колеса камешек, чтобы зафиксировать автомобиль.
При снятии колеса поместите его под шасси автомобиля в качестве меры предосторожности на случай падения автомобиля.
Важно отметить, что прежде чем поднимать автомобиль, с помощью колесного ключа слегка открутите каждый болт на колесе. Это обеспечивает более легкое снятие после подъема автомобиля.
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