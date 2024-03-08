Часто опытные огородники рекомендуют добавлять селитру и суперфосфат, после все тщательно перекопать перед посадкой и выровнять землю.

Свеклу могут вырастить даже начинающие садоводы, поскольку проще всего этим заняться на солнечном участке с ровной и рыхленой почвой. Подготовить при этом землю не сложно, сначала следует добавить удобрения, компост или хотя бы древесную смолу.

Часто опытные огородники рекомендуют добавлять селитру и суперфосфат, после все тщательно перекопать перед посадкой и выровнять землю. Далее нужно заняться замачиванием семян в разбавленной теплой воде, оставить на несколько часов.

После необходимо сделать ямки в зоне посадке глубиной 3-4 см и расстоянием между рядами около 30 см. Семена следует посеять на выбранную глубину и аккуратно засыпать землей. Ямки не должны быть слишком глубокими и расположены близко друг к другу.

После появления первых листков свеклы, нужно заняться поливанием растений и тщательно пропалывать землю от появления сорняков. Свекла любит удобрения, поэтому от них также отказываться нельзя.

Когда растения достигнут высоты около 10 см, их следует проредить, оставив расстояние между растениями, чтобы они получали достаточное количество света и не закрывали друг друга. Регулярное рыхление почвы также поможет обеспечить доступ воздуха к корням.

Часто свекла может оказаться подвержена нападению вредителей, поэтому заранее нужно не только удалять уже поврежденные листья и самих вредителей, но и обработать участок. Для борьбы с ними используйте механическое удаление, мульчирование и биологические препараты, которые продаются в любом магазине для садоводства.

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