Имея так много вкусных видов лука, почему бы не вырастить его на собственном участке.

Важно следуйте простому руководству по выращиванию лука в домашних условиях.

Итак, когда же сажать лук:

Некоторые сорта лука можно сажать осенью для получения раннего летнего урожая, но на тяжелых и влажных почвах луковицы могут загнить.

Однако лучшее время для посадки лука-севка – начало-середина весны.

Луку нужна богатая, плодородная нейтральная или щелочная почва на полном солнце.

Чтобы подготовить почву к весенней посадке лука, осенью закопайте большое количество компоста или хорошо перепревшего навоза и оставьте на зиму.

Как сажать лук:

Хотя вырастить лук можно и из семян, проще выращивать его из севков. Севок – это молодые луковицы лука, выращенные специально для посадки.

Перед посадкой весной перекопайте участок, очистив его от всех сорняков и камней. Утоптайте почву и разгребите ее, чтобы получить ровную поверхность с легкой, рассыпчатой ​​текстурой.

За пару недель до посадки внесите удобрение или сухие гранулы куриного помета. Если осенью вам не удалось закопать компост или навоз, то увеличьте количество используемых удобрений вдвое.

Сажайте лук на расстоянии 20 см друг от друга, кончики которого едва видны над почвой. Оставляйте 30 см между рядами.

После посадки полейте – это поможет успокоить почву вокруг луковиц.

Накройте участок сеткой, чтобы птицы не вырывали молодые растения.

Чтобы получить хороший урожай лука, следуйте этим советам:

Держите участок хорошо прополотым. Прополка между рядами может привести к повреждению листвы и кончиков луковиц, поэтому по возможности пропалывайте вручную.

Регулярно поливайте в засушливые периоды.

Удаляйте цветоносы, как только они появляются.

Прекратите полив, как только листья начнут желтеть – это означает, что луковицы начинают набухать.

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