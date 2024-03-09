Свекла предпочитает солнечные места и плодородные, глубокие, хорошо дренированные почвы.

Перед посадкой свеклы внесите в участок большое количество органических веществ и комплексных удобрений.

Высаживайте свеклу за 2-3 недели до последних заморозков.

Свекла вкуснее всего, когда растения несколько недель находились в прохладной морозной погоде.

Избегайте недостатка воды или удобрений во время роста свеклы. Для обеспечения хорошего роста полив должен быть частым и равномерным.

Борьба с насекомыми и болезнями в течение всего года. Убирайте свеклу, когда корни достигнут полного размера.

Как вырастить свеклу, узнайте главные рекомендации

Почвы

Для лучшего роста свекла предпочитает плодородные, хорошо дренированные, глубокие песчаные почвы, богатые органическими веществами. В тяжелые почвы необходимо внести большое количество компоста, чтобы обеспечить хорошее развитие корней.

Подготовка почвы для свеклы

Перед посадкой свеклы определите потребность в удобрениях с помощью анализа почвы, а затем следуйте рекомендациям на упаковке с семенами свеклы.

Вода

Поливайте свеклу регулярно. Требования к воде зависят от типа почвы. Мульчирование вокруг растений помогает сохранить влажность почвы. Если есть возможность, используйте капельное орошение.

Проблемы с выращиванием свеклы

Сорняки

Свекла плохо конкурирует с сорняками. Борьба с сорняками особенно важна во время прорастания и раннего укоренения, когда рост растений замедляется. Проредите близко расположенные растения, чтобы обеспечить хороший размер корней. Избегайте выращивания, так как обрезка и повреждение корней повлияют на рост и урожайность.

Насекомые и болезни

Свекла растет быстро и не подвержены многим производственным проблемам. Чтобы вырастить свеклу - меняйте места посадки в саду из года в год, чтобы помочь контролировать многие заболевания.

Растения с дефицитом бора более восприимчивы ко многим наиболее распространенным корневым заболеваниям.

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