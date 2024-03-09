Посеять перец можно быстро, просто и при этом с гарантированным результатом.
Как это сделать показала хозяйка и автор канала "Garagonich Oksana".
По словам пани Оксаны, она посеяла 300 семян перца "Айвенго".
Первый шаг – выкладываем в кассеты торф, равномерно распределяя его по каждой ячейке.
"Поливаю и делаю выемки под семена", - рассказала хозяйка, сея семена перца под рассаду.
Потом Оксана посадила по одной семечке в каждой ячейке и присыпала тонким слоем торфа. Снова поливаем.
«Хотим потом пересадить в большие горшки и уже зацветшую рассаду посадить в почву», – рассказала хозяйка о следующих планах по выращиванию лучшего урожая перца.
Отметим, что семена перца перед посвеом необходимо откалибровать. Один из эффективных и простых способов – это проверка в 3% соляном растворе.
Для этого необходимо поместить семена перца в воду комнатной температуры, в которой предварительно растворили поваренную соль из расчета 20 г соли на 500 мл воды. Семена, которые всплывут на поверхность, необходимо отбраковывать.
Семена, которые останутся на дне, необходимо вытащить, промыть водой и просушить на бумаге.
Значительно повысить иммунитет и сопротивляемость растений всяческим болезням поможет обычная перекись водорода. Перед замачиванием раствор перекиси водорода разбавляется с водой в соотношении 1 ст.л. раствора на 0,5л воды.
Семена перца кладут в мешочек или заворачивают в бинт и опускают в приготовленный раствор.
После замачивания семян перца нужно промыть обычной водой. После этого его можно сажать в грунт на рассаду.
Емкости, которые засеяны семенами перца необходимо поместить под стекло или накрыть пленкой и держать при температуре 25-28°С. В зависимости от условий и сорта перца всходы появятся через 7-15 дней.
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