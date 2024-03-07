Вы можете отказаться от химчистки, воспользовавшись этими пошаговыми советами от эксперта по уходу за пуховиками.

Вам нужно постирать зимний пуховик и другую теплую одежду, но потенциальный счет за химчистку, вероятно, будет достаточным стимулом, чтобы отложить это на несколько лет.

Хорошей новостью является то, что вы абсолютно можете — и должны — научиться стирать пуховик и громоздкую зимнюю одежду дома.

Пуховики и другую зимнюю одежду не нужно стирать после каждого ношения, если только оно не сильно испачкается.

Регулярно стирайте перчатки и варежки, особенно если они касаются дверных ручек или метро.

Что вам понадобится для стирки пуховика

Моющее средство без красителей

Стиральная машина и сушилка

Несколько полотенец

Мячи для сушки или теннисные мячи

Стирка перчаток

Моющее средство

Сетчатая сумка

Стиральная машина и сушилка

Как постирать пуховик или пуховое зимнее пальто в стиральной машине:

Большинство пуховиков курток можно стирать в стиральной машине, чтобы удалить грязь и пот, а затем сушить в соответствии с этикеткой на ткани.

Прежде чем приступить к сушке, всегда проверяйте инструкции по сушке на этикетке, чтобы убедиться, что ваши ткани можно сушить в машине и при какой температуре.

Следуйте этим инструкциям, чтобы постирать пуховики дома и убедиться, что они останутся пухлыми, теплыми и пахнут свежими.

Шаг 1. Проверьте этикетку на пуховике

Прочтите этикетки по уходу за тканью, чтобы узнать, можно ли стирать пуховик в стиральной машине.

Шаг 2. Подготовьте пуховики к стирке.

Застегните все молнии и освободите все карманы. Затем проверьте швы пуховика на прочность и заштопайте все ослабленные швы, чтобы они не испортились во время стирки.

Шаг 3. Промойте моющим средством без красителей.

Если на этикетке не указано иное, выберите обычную или щадящую стирку для пуховика и обычный цикл отжима, в зависимости от деликатности вашего пуховика. Добавьте моющее средство без красителей.

Шаг 4: Организуйте загрузку

Погрузите пуховик в воду, когда стиральная машина наполовину заполнена, и сбалансируйте загрузку, добавив несколько полотенец одинакового цвета.

Время от времени останавливайте стиральную машину, чтобы вытеснить воздух из зимних вещей. Если у вас есть стиральная машина с фронтальной загрузкой, нет необходимости погружать вещи в воду — просто используйте деликатный режим для стирки пуховика и проведите два цикла полоскания, чтобы смыть все мыло.

Шаг 5: Сушим пуховик дома

Сушить в сушильной машине на низкой температуре.

Добавьте несколько сухих мячей или чистых теннисных мячей , набитых чистыми хлопчатобумажными носками, чтобы разбить комки перьевого или пухового наполнителя.

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