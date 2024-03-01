У кожного є улюблена куртка- пуховик, яку він носить усю зиму, схоже, не всі її стирають, і багато хто не розуміє, як правильно прати та сушити.
Підготовка: важливо перевіряти етикетку з догляду на пуховику та дотримуватися інструкцій.
Якщо є помітні плями, видаліть їх м'якою вологою тканиною і переконайтеся, що всі кишені порожні, застебніть блискавки і виверніть назовні пуховик.
Як випрати пуховик, щоб не зіпсувати його.
Прання: Якщо ви стираєте куртку в машині, встановіть режим, що щадить, при температурі 30°C і, якщо можливо, виберіть опцію «додаткове полоскання».
Можна також використовувати спеціальне прання та пропускати цикл віджиму.
Як випрати пуховик: якщо ви стираєте його вручну, замочіть пуховик у раковині на 60 хвилин, використовуючи спеціальний миючий засіб для пуху. Потім відіжміть зайву воду, намагаючись не вичавлювати її.
Головне, що слід пам'ятати при пранні пуховика - уникати хімічного чищення, використання кондиціонера для білизни та пральних машин із вертикальним завантаженням та мішалкою.
Як випрати пуховик: важливий процес сушіння
Сушіння пуховика - найпростіша, але важлива частина процесу: покладіть куртку на вішалку для одягу і просушіть протягом 24-48 годин.
Коли куртка майже висохне, покладіть її в сушильну машину на слабкий режим і регулярно перевіряйте її.
Якщо ви хочете по-справжньому "надути" пуховик - пропонується кинути в сушарку разом із курткою два-три тенісні м'ячі.
При сушінні пуховика ніколи не використовуйте віджимання, не вичавлюйте куртку і переконайтеся, що куртка повністю висохла, перш ніж зберігати або носити її.
Джерело: newidea .
Читайте також:
Як прати пуховик удома, щоб не зіпсувати його: чотири прості кроки.
Як повернути білий колір речам: три дієві поради.
Чим прати речі, якщо немає порошку: кілька засобів, точно є у вас вдома .