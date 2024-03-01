Враховуючи, наскільки холодною була ця зима, можна з упевненістю сказати, що пуховики використовувалися дуже часто.

У кожного є улюблена куртка- пуховик, яку він носить усю зиму, схоже, не всі її стирають, і багато хто не розуміє, як правильно прати та сушити.

Підготовка: важливо перевіряти етикетку з догляду на пуховику та дотримуватися інструкцій.

Якщо є помітні плями, видаліть їх м'якою вологою тканиною і переконайтеся, що всі кишені порожні, застебніть блискавки і виверніть назовні пуховик.

Як випрати пуховик, щоб не зіпсувати його.

Прання: Якщо ви стираєте куртку в машині, встановіть режим, що щадить, при температурі 30°C і, якщо можливо, виберіть опцію «додаткове полоскання».

Можна також використовувати спеціальне прання та пропускати цикл віджиму.

Як випрати пуховик: якщо ви стираєте його вручну, замочіть пуховик у раковині на 60 хвилин, використовуючи спеціальний миючий засіб для пуху. Потім відіжміть зайву воду, намагаючись не вичавлювати її.

Головне, що слід пам'ятати при пранні пуховика - уникати хімічного чищення, використання кондиціонера для білизни та пральних машин із вертикальним завантаженням та мішалкою.

Як випрати пуховик: важливий процес сушіння

Сушіння пуховика - найпростіша, але важлива частина процесу: покладіть куртку на вішалку для одягу і просушіть протягом 24-48 годин.

Коли куртка майже висохне, покладіть її в сушильну машину на слабкий режим і регулярно перевіряйте її.

Якщо ви хочете по-справжньому "надути" пуховик - пропонується кинути в сушарку разом із курткою два-три тенісні м'ячі.

При сушінні пуховика ніколи не використовуйте віджимання, не вичавлюйте куртку і переконайтеся, що куртка повністю висохла, перш ніж зберігати або носити її.

Джерело: newidea .

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