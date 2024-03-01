Учитывая, насколько холодной была эта зима, можно с уверенностью сказать, что пуховики использовались очень часто.

У каждого есть любимая куртка-пуховик, которую он носит всю зиму, похоже, не все ее стирают, и многие не понимают, как правильно стирать и сушить.

Подготовка: важно проверять этикетку по уходу на пуховике и следовать инструкциям.

Если есть заметные пятна, удалите их мягкой влажной тканью и убедитесь, что все карманы пусты, застегните молнии и выверните пуховик наизнанку.

Как постирать пуховик, чтобы не испортить его.

Стирка: если вы стираете куртку в машине, установите щадящий режим при температуре 30°C и, если возможно, выберите опцию «дополнительное полоскание».

Можно также использовать специальную стирку и пропускать цикл отжима.

Как постирать пуховик: если вы стираете его вручную, замочите пуховик в раковине на 60 минут, используя специальное моющее средство для пуха. Затем отожмите лишнюю воду, стараясь не выжимать ее.

Главное, что следует помнить при стирке пуховика — избегать химической чистки, использования кондиционера для белья и стиральных машин с вертикальной загрузкой и мешалкой.

Как постирать пуховик: важен процесс сушки

Сушка пуховика — самая простая, но важная часть процесса: положите куртку на вешалку для одежды и просушите в течение 24–48 часов.

Когда куртка почти высохнет, положите ее в сушильную машину на слабый режим и регулярно проверяйте ее.

Если вы хотите по-настоящему "надуть" пуховик - предлагается бросить в сушилку вместе с курткой два-три теннисных мяча.

При сушке пуховика никогда не используйте отжим, не выжимайте куртку и убедитесь, что куртка полностью высохла, прежде чем хранить или носить ее.

Источник: newidea.

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