У каждого есть любимая куртка-пуховик, которую он носит всю зиму, похоже, не все ее стирают, и многие не понимают, как правильно стирать и сушить.
Подготовка: важно проверять этикетку по уходу на пуховике и следовать инструкциям.
Если есть заметные пятна, удалите их мягкой влажной тканью и убедитесь, что все карманы пусты, застегните молнии и выверните пуховик наизнанку.
Как постирать пуховик, чтобы не испортить его.
Стирка: если вы стираете куртку в машине, установите щадящий режим при температуре 30°C и, если возможно, выберите опцию «дополнительное полоскание».
Можно также использовать специальную стирку и пропускать цикл отжима.
Как постирать пуховик: если вы стираете его вручную, замочите пуховик в раковине на 60 минут, используя специальное моющее средство для пуха. Затем отожмите лишнюю воду, стараясь не выжимать ее.
Главное, что следует помнить при стирке пуховика — избегать химической чистки, использования кондиционера для белья и стиральных машин с вертикальной загрузкой и мешалкой.
Как постирать пуховик: важен процесс сушки
Сушка пуховика — самая простая, но важная часть процесса: положите куртку на вешалку для одежды и просушите в течение 24–48 часов.
Когда куртка почти высохнет, положите ее в сушильную машину на слабый режим и регулярно проверяйте ее.
Если вы хотите по-настоящему "надуть" пуховик - предлагается бросить в сушилку вместе с курткой два-три теннисных мяча.
При сушке пуховика никогда не используйте отжим, не выжимайте куртку и убедитесь, что куртка полностью высохла, прежде чем хранить или носить ее.
Источник: newidea.
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