Если все же вы решите использовать пластиковую канистру, обратите внимание на ее маркировку.

Многие автовладельцы выбирают сохранить запасы топлива, переливая его в канистры. Однако в процессе часто используют пластиковые емкости, о безопасности которых мало кто задумывается.

Хранение бензина требует строгого соблюдения правил пожарной безопасности, поскольку это легковоспламеняющееся вещество. Поэтому, если вы решили сделать запас бензина и наливать его в специальные канистры, помните, что главное здесь - строгое соблюдение соответствующих нормативов.

Если вы планируете хранить бензин в пластиковой канистре, важно использовать только сертифицированные емкости. Обычная пластиковая канистра может стать причиной возгорания из-за накопления статического электричества на ее поверхности.

На заправках не рекомендуется заливать бензин в пластиковые канистры из-за возможности возгорания паров бензина. Поэтому операторы могут отказать вам в заливке горючего в обычную пластиковую канистру.

Если все же вы решите использовать пластиковую канистру, обратите внимание на ее маркировку. Качественные канистры должны иметь маркировку UN, что подтверждает их соответствие международным стандартам для перевозки опасных грузов.

Время хранения бензина в пластиковых канистрах ограничено полугодием (если канистра предназначена для хранения нефтепродуктов). В металлической канистре бензин можно хранить до года, после чего его следует использовать или утилизировать.

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