Действуйте быстро, чтобы удалить краску на водной или масляной основе из брюк и другой одежды.

Пятна краски могут включать краску на водной основе (латекс, акриловую краску для рукоделия и пальчиковые краски) или краску на масляной основе (эмали, художественные масла или краски для рукоделия). Вывести краску может быть сложно, особенно если они сухие, поэтому вы должны действовать быстро. Если пятно мокрое, не хватайте бумажное полотенце или тряпку и не трите пятно, иначе вы углубите его в волокна, что усложнит удаление краски. Если вы не можете обработать пятно сразу, держите его влагой, пока не сможете.

Читайте дальше, чтобы узнать, как вывести пятна от краски из одежды с помощью нескольких простых бытовых средств, которые, вероятно, уже находятся под рукой.

Как вывести краску на водной основе из одежды

Удалите твердые вещества

Поднимите и осторожно удалите, но не трите, как можно больше излишков краски с помощью тупого ножа или ложки.

Промойте загрязненный участок

Как можно скорее смойте краску из волокон с изнаночной стороны ткани сильной струей теплой воды. Продолжайте избегать растирания краски.

Разделать пятно

Нанесите на пятно раствор жидкого стирального порошка и воды, осторожно намыльте пальцами и прополощите, пока не будет удалено пятно. Возможно вам придется повторить это несколько раз.

Затем постирайте одежду как обычно.

Проверьте окрашенную область

Еще раз проверьте загрязненный участок, прежде чем класть одежду в сушильную машину.

Если пятно не удалено, не сушите одежду, так как тепло закрепит пятно, возможно, навсегда. Перейдите к следующему шагу.

Обработать пятновыводителем

Нанесите несколько капель пятновыводителя на основе ферментов на загрязненный участок еще влажной одежды.

С помощью щетки с мягкой щетиной или пальцами вотрите пятновыводитель в ткань.

Дайте пятновыводителя подействовать не менее 15 минут.

Перестирать одежду.

Как вывести засохшую краску на водной основе из одежды

Если краска на одежде высохла, ее можно удалить с помощью небольшого количества спирта. Этот метод подойдет только для красок на аква базе. Это лучше всего работает на новых засохших пятнах от краски, еще не затвердевших от тепла сушилки. Следуйте этим инструкциям:

Смочите ватный тампон в спирте и протрите пятно от краски, начиная от внешней стороны пятна внутрь.

Соскребайте краску, когда она отслаивается от волокон, с помощью тупого ножа или края кредитной карты.

После удаления краски постирайте как обычно.

Если это не помогло, попробуйте коммерческое средство снятия краски, например OOPS! и внимательно следуйте инструкциям.

Как вывести краску на масляной основе из одежды

Независимо от того, используете ли вы масла, предназначенные для холста, масляную краску для спрея или масляную краску для стен, ее нужно снять с одежды, пока она еще влажная. Если он высохнет, его почти невозможно удалить, поэтому держите его влажным до тех пор, пока не начнете чистить.

Если на этикетке краски указан конкретный растворитель, начните с него или используйте немного скипидара, чтобы удалить краску на масляной основе из одежды. Выполните следующие действия:

Работайте с тыльной стороны ткани и положите пятно на толстую подушечку бумажных полотенец или старую белую тряпку.

Смочите участок растворителем для краски и постучите по участку старой ложкой или щеткой, чтобы заставить краску выйти. Продолжайте менять бумажные полотенца под ними на чистое место, поскольку краска впитывается в полотенца. Наберитесь терпения, потому что это займет время.

После удаления краски пропитайте участок редким моющим средством и хорошо обработайте его щеткой с мягкой щетиной или пальцами.

Окуньте пятно в воду самой горячей температуры, рекомендованной для ткани, и оставьте на ночь.

Еще раз протрите немного моющего средства и постирайте, как обычно.

Прежде чем бросить одежду в сушильную машину, проверьте загрязненный участок. Если пятно все еще остается, не кладите его в сушилку, так как пятно может окончательно закрепиться. Вместо этого повторите шаги.

Источник: thespruce

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