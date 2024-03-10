Для того, чтобы редиска дала большой и хороший урожай, нужно знать, что можно сажать возле нее, а что наоборот делать не следует.

Главное правило огородников и дачников – не сажать растения, в том числе при выращивании редиса, из одного семейства рядом, чтобы вредители и болезни не передались по наследству.

При выращивании редиса следует помнить, что она принадлежит к семейству крестоцветных.

К этому семейству относятся также капуста, брюква, репа, кресс-салат и горчица.

Редис хорошо растет после огурцов, тыквы, помидоров, картофеля, кабачков и гороха. В качестве соседей к редису можно посадить чеснок, лук, шпинат, бобовые, морковь, помидоры и огурцы.

Что нужно посадить возле редиса.

А вот редис, посаженный между кустовой фасолью, имеет особенно нежный вкус и большие корнеплоды. Кроме того, фасоль также защищает редис от вредителей.

Хорошим соседом для редиса будет листовой и кочанный салат, защищающим его от земляной блошки.

Петрушка также является растением-спутником редиса. А также для спаржи, роз, сельдерея, лука-порея, гороха, клубники, салата. Петрушку рекомендуют сажать по краям грядок с томатами.

Что нужно посадить возле редиса.

Поскольку семена редиса быстро прорастают, опытные огородники высевают его вместе с медленно прорастающими культурами для маркировки рядов. Например, морковью и свеклой.

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